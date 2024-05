Glucomannano: cos'è? Fa dimagrire?

All'azione metabolica dei cataboliti del glucomannano si aggiungerebbe quella meccanica (prodotta dalla quota di glucomannano non digerita), in grado di aumentare la massa fecale richiamando acqua e facilitando l' atto evacuatorio , e di rallentare contestualmente l' assorbimento intestinale di carboidrati e grassi .

Nel lume intestinale il glucomannano viene degradato ad opera della flora batterica intestinale , con la formazione di molecole biologicamente attive come gli acidi grassi a catena corta , il mannosio ed altri residui zuccherini. Queste molecole eserciterebbero le azioni metaboliche del glucomannano, agendo in maniera diretta sul microbiota intestinale .

Benefici e vantaggi reali: si perdono chili?

Oltre alla ben caratterizzata attività lassativa, evidentemente sostenuta dalla contestuale assunzione di liquidi, recenti studi hanno ascritto al glucomannano ulteriori proprietà preziose per l'organismo umano.

In un recentissimo trial clinico, la supplementazione giornaliera con 1 g di glucomannano in 20 donne obese, avrebbe contribuito a determinare un abbassamento significativo delle concentrazioni ematiche di colesterolo LDL, riducendo pertanto il rischio cardiovascolare. Un'attività positiva si sarebbe osservata anche per la glicemia a digiuno e per l'emoglobina glicosilata.

Molto interessanti risultano anche i dati di altri lavori, che attribuiscono al glucomannano attività antiobesigene. Più precisamente, l'assunzione di circa 4 g di glucommanano al giorno, in un contesto dietetico ipocalorico controllato, avrebbe migliorato l'aderenza alla dieta, contribuendo al contempo, sia ad un ulteriore abbassamento delle concentrazioni lipidemiche e glicemiche, sia ad una più adeguata perdita di peso.

In virtù di questi risultati, il glucomannano è attualmente impiegato con successo come coadiuvante alla dieta ipocalorica nel dimagrimento.