Cos'è Cos'è e il ginseng Il termine ginseng designa numerose specie appartenenti alla famiglia delle Araliaceae. Nella medicina cinese, la droga ricavata da queste piante, costituita dalle radici, ha alle spalle una tradizione millenaria, fatta dei più svariati impieghi terapeutici. Il nome ginseng deriva dalla parola cinese "rensheng" che significa "uomo", scelta con tutta probabilità per sottolineare la struttura vagamente antropomorfa della radice. Shutterstock Uso tradizionale di ginseng Considerato un rimedio quasi universale, il ginseng veniva usato soprattutto contro l'invecchiamento, i disturbi gastrointestinali e come preparato afrodisiaco e rivitalizzante. La straordinaria fama di droga-panacea e il fascino misterioso della sua origine orientale hanno contribuito a decretarne il successo nei nostri mercati. Inizialmente spinti dalla loro presunta abilità nel risvegliare desideri assopiti, gli estratti di ginseng sono ormai presenti in numerosi complementi alimentari, in gran parte destinati a persone convalescenti, sportivi e anziani. Non è quindi un caso che il ginseng sia considerato il prodotto erboristico più utilizzato al mondo. Cenni Storici Il controllo dei campi di ginseng in Cina e Corea divenne oggetto di contesa già nel XVI secolo. Nel 1900 la domanda commerciale superò l'offerta, ovvero la disponibilità di ginseng selvaggio; fu così che la Corea iniziò la coltivazione commerciale di ginseng, che continua ancora oggi. Nel 2010 sono state prodotte da Cina, Corea del Sud, Canada e Stati Uniti circa 80.000 tonnellate di ginseng per il commercio internazionale. Per approfondire: Ginseng in Erboristeria

Tipi Tipi di Ginseng Di ginseng se ne conoscono 11 specie. Classificate per luogo di origine, quelle più note e utilizzate sono: Asiatiche: Panax ginseng coltivato in Cina, P. schinseng o ginseng cinese, P. pseudo-ginseng che cresce in Nepal e nell'Imalaia orientale, P. notoginseng coltivato in Cina, P. japonicus, P.vietnamensis;

Americane: Panax quinquefolius equivalente al ginseng asiatico per impieghi, aspetto e composizione

Siberiane: Eleutherococcus senticosus, differente per costituzione chimica ma simile per proprietà terapeutiche. Tra tutte, la specie più utilizzata e studiata è il Panax ginseng. Il termine ginseng è talmente popolare da essere sfruttato impropriamente, dal punto di vista commerciale, per identificare specie del tutto differenti, come ginseng delle Ande (Maca) o ginseng femminile (Dong Quai).

Dose Consigliata Quanto ginseng assumere? La dose consigliata di ginseng corrisponde a 200 mg al giorno di estratto secco o da 0,5 a 2 g al giorno di radice secca.

Interazioni Farmacologiche Si può prendere il ginseng con i farmaci? È necessario prestare attenzione all'utilizzo di ginseng contemporaneamente a: fenelzina, warfarin, gleevec (chemioterapico, al quale accompagna epatotossicità), lamictal (anticonvulsivante), ipoglicemizzanti orali, insulina iniettabile, digossina, ormoni e caffeina o altri stimolanti.

Controindicazioni Quando evitare il ginseng? Il ginseng dovrebbe essere evitato da: Ipertesi;

Chi tende alle emorragie;

In dosi considerevoli, gravide e nutrici. Esiste, anche se non è molto diffusa, una forma di ipersensibilità allergica al ginseng.