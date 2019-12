Nonostante la garcinia abbia goduto di una certa “attenzione” mediatica, in virtù dei suoi presunti effetti dimagranti , non ci sono sufficienti evidenze cliniche che indichino effetti certi e significativi sulla perdita di peso.

La Garcinia cambogia è anche conosciuta con i nomi di Garcinia gummi-gutta, brindleberry, Malabar tamarindo e Kudam puli. La pianta della Garcinia cambogia si presenta come un albero di medie dimensioni dal tronco legnoso, che cresce spontaneo negli ambienti tropicali, tipici dell'Indonesia e di Paesi come Vietnam, Cambogia, Filippine e regioni meridionali dell'India. Il frutto dal quale si estrae la buccia, quindi la droga, è simile a una “piccola zucca” di colore intermedio tra il verde e il giallo chiaro.

Proprietà ed Efficacia

Le proprietà fitoterapiche della garcinia sarebbero imputabili all'effetto blandamente epatotossico dell'acido idrossicitrico.

Rispetto al più comune acido citrico (abbondante negli agrumi e ampiamente utilizzato dall'industria alimentare come conservante), l'acido idrossicitrico è estremamente raro in natura.

Questa sostanza abbonda soltanto nei frutti delle piante appartenenti al Genere Garcinia, come la Garcinia indica, la Garcinia cambogia e la Garcinia atroviridis.

Proprietà della Garcinia cambogia

Garcinia per dimagrire e contro le dislipidemie

L'acido idrossicitrico contenuto nella garcinia è in grado di bloccare la sintesi di acetil coenzima A (acetil-CoA), un substrato energetico utilizzato dall'organismo per la sintesi di colesterolo e altri lipidi. Da qui il suo effetto teoricamente positivo nel dimagrimento e nel ripristino della lipemia fisiologica.

Un aiuto nel controllo del peso potrebbe derivare anche dalle presunte proprietà anoressizzanti della garcinia, che si traducono in una riduzione dell'appetito attraverso la modulazione dei livelli di serotonina.

Efficacia della Garcinia cambogia

La Garcinia cambogia funziona?

Come per molti altri integratori, anche la sperimentazione della Garcinia, nonostante i presupposti incoraggianti, ha condotto a risultati contradditori.

Nel tentativo di implementarne l'effetto dimagrante, viene spesso associata ad altri integratori comunemente utilizzati nel trattamento del sovrappeso, come:

D'altro canto, anche in proposito non sono state dimostrate differenze significative tra gli effetti della garcinia e quelli del placebo.

Nelle sperimentali che hanno mostrato una leggera perdita di peso, gli effetti collaterali si sono rivelati eccessivi.

Alcuni commercianti di garcinia sostengono che l'associazione di HCA-SX (acido idrossicitrico in complesso con calcio/potassio), con cromo polinicotinato legato alla niacina (vitamina PP), o con Gymnema sylvestre, potrebbe aumentare l'effetto dimagrante. Non vi sono evidenze scientifiche significative a riguardo.