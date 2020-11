Fra le proprietà attribuite ai flavonoidi che suscitano maggiore interesse ritroviamo senz'ombra di dubbio l' azione antiossidante , l'azione protettiva sul microcircolo, l'azione simil-estrogenica e quella antinfiammatoria. Nel campo della ricerca medico-farmaceutica sono particolarmente (ma non esclusivamente) indagate le potenziali proprietà antitumorali e il ruolo preventivo/benefico che questi composti sono in grado di esercitare in presenza di malattie di diversa origine e natura.

Quella dei flavonoidi è una vasta classe di composti fenolici che comprende più di 6.000 differenti molecole. I bioflavonoidi sono in grado di esercitare svariate attività biologiche che risultano molto utili per l'organismo. Da qui, l'importanza per la salute attribuita a questi composti.

Tuttavia, per onor del vero, è doveroso precisare che alcuni gruppi e sottogruppi di flavonoidi, possiedono una struttura chimica leggermente differente da quella mostrata in figura. Informazioni più dettagliate sono riportate nel capitolo successivo.

In funzione del grado d'insaturazione e ossidazione dell'anello C e in funzione delle diverse sostituzioni su tutti gli anelli, inoltre, è possibile distinguere diversi sottogruppi:

Generalmente, i flavonoidi vengono suddivisi in funzione della posizione sull'anello C cui si trova legato l'anello B e in funzione del grado di insaturazione e ossidazione dell'anello C.

Come accennato, al momento si conoscono ben più di 6.000 molecole appartenenti al grande gruppo dei flavonoidi. La classificazione di così tanti composti prevede la suddivisione in diversi gruppi e sottogruppi contenenti molecole differenti per struttura e attività.

I flavonoidi sono composti d'interesse non solo in campo medico-farmaceutico, ma anche in campo agricolo , in quanto hanno mostrato di possedere interessanti attività insetticide (uso come pesticidi).

D'altro canto, è pur vero che molte delle ricerche sui flavonoidi o bioflavonoidi puntano a determinare le potenziali attività terapeutiche di questi composti al fine di poterli sfruttare, in futuro, in ambito clinico per il trattamento di diversi disturbi. In particolare, da questo punto di vista, dei flavonoidi si stanno studiando:

Naturalmente, il fatto che i flavonoidi siano in grado di esercitare le sopra riportate attività biologiche sull'organismo umano non significa che essi siano in grado di curare malattie; ma, indubbiamente, si tratta di nutrienti utili che possono essere facilmente introdotti attraverso una dieta varia ed equilibrata . A supporto di quanto appena detto, inoltre, si sottolinea che l'effetto esercitato dai flavonoidi è, molto spesso, dipendente dal fitocomplesso , ossia dall'insieme di tutte le sostanze chimiche contenute nella pianta presa in considerazione (sia essa una pianta medicinale o un alimento).

Le azioni benefiche esercitate dai flavonoidi sono state confermate da diversi studi. In particolare, la confermata azione protettiva nei confronti di capillari e microcircolo ha permesso la realizzazione di farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione medica) e di farmaci OTC (da banco) - ad esempio Tegens ® e Arvenum ® - con indicazioni per il trattamento di sintomi attribuibili all' insufficienza venosa e per il trattamento della fragilità capillare .

A livello della cellula vegetale , i flavonoidi tendono a concentrarsi soprattutto nei vacuoli (dove sono presenti come glicosidi ) e nei plastidi . Si tratta di composti ubiquitari nel mondo vegetale ma presenti a diverse concentrazioni - più o meno significative - variabili, anche di molto, sia fra una pianta e l'altra, sia all'interno della stessa pianta che può presentare parti in cui i bioflavonoidi sono maggiormente concentrati e parti in cui vi è una minor concentrazione.

I flavonoidi sono composti estremamente diffusi nel mondo vegetale; si trovano all'interno di frutta e verdura , ma anche all'interno di semi , foglie , rizomi , radici e cortecce di numerose piante, così come si trovano all'interno di alcuni tipi di bevande da esse derivate (come ad esempio il tè, il vino rosso , ecc.).

Integratori

Integratori Alimentari a base di Flavonoidi o Bioflavonoidi

I flavonoidi e i bioflavonoidi sono conosciuti in particolar modo per le attività antiossidanti, per le attività protettive e rinforzanti il microcircolo e i capillari e per le attività simil-estrogeniche.

Non sorprende, quindi, che sul mercato siano presenti numerosi integratori alimentari a base di flavonoidi, sia da soli, come unico ingrediente, che in associazione ad altre sostanze attive. Esempi di integratori che possono contenere bioflavonoidi sono gli integratori antiossidanti e antirughe, gli integratori utilizzati per alleviare i sintomi legati alla menopausa e gli integratori utilizzati come supplemento per rinforzare la microcircolazione.

Tuttavia, è bene precisare che, in molti casi, il ricorso ad integratori di flavonoidi o bioflavonoidi non è necessario se si segue una dieta varia ed equilibrata. Di contro, è anche vero che, in determinate condizioni, tali prodotti potrebbero rivelarsi effettivamente utili.

In qualsiasi caso, prima di assumere qualsivoglia tipo di integratore alimentare di flavonoidi o bioflavonoidi, è sempre bene chiedere il consiglio del proprio medico, a maggior ragione se ci si trova in particolari condizioni (ad esempio, gravidanza), se si soffre di particolari disturbi o malattie o se si stanno seguendo terapie farmacologiche.