Fitoterapia per Dimagrire

A dispetto delle pressanti campagne pubblicitarie sull'ultimo ritrovato naturale per perdere più peso più in fretta, non sono ancora state identificate sostanze fitoterapiche in grado di mantenere simili promesse, se non a scapito di effetti collaterali più o meno gravi. Tutto ciò vale anche per i farmaci di sintesi e per quelli derivati - più o meno direttamente - da sostanze naturali. Inoltre, qualsiasi sia la terapia farmacologica o fitoterapica intrapresa per dimagrire, essa non può in alcun modo prescindere dalla preventiva correzione della dieta e dello stile di vita.

Di seguito verranno brevemente elencate alcune delle categorie di fitoterapici che spesso vengono utilizzate impropriamente epr favorire il dimagrimento.

Prima di procedere, tuttavia, ricordiamo quanto sia importante rivolgersi al medico prima di assumere qualsivoglia tipo di farmaco o rimedio fitoterapico per dimagrire.

Diuretici e Lassativi

Questa è la categoria di fitoterapici più impropriamente utilizzata nel tentativo di dimagrire. Le perdite di peso indotte da questi rimedi naturali, infatti, sono assolutamente "fittizie", perché legate a fenomeni di disidratazione e non ad una reale calo della massa adiposa.

Le piante ad azione diuretica e lassativa vanno utilizzate solo ed esclusivamente nei casi in cui sia realmente necessario indurre un'azione diuretica o contrastare stati di stitchezza o stipsi e, in qualsiais caso, vanno usate solo sotto controllo medico.

I rimedi fitoterapici diuretici e lassativi, infatti, possono causare effetti collaterali più o meno gravi, a maggior ragione quando impiegati impropriamente. Più nel dettaglio, fra gli effetti collaterali, ricordiamo: diarrea, flatulenza, dolori addominali, debolezza, spossatezza, squilibri elettrolitici (ipopotassiemia), disidratazione e - in caso di uso prolungato - alterazioni della flora batterica intestinale (disbiosi), melanosi del colon, osteomalacia e colite ipotonica (con conseguente stipsi cronica).

Bruci grassi, Termogenici e Anoressizzanti

Anche se molto spesso si tende a considerare i due termini come sinonimi, gli integratori brucia grassi vanno distinti dai stimolanti-termogenici. I primi, infatti, sono in grado di alterare direttamente il metabolismo ossidativo lipidico, mentre i termogenici aumentano il dispendio energetico dell'organismo.

Fra i rimedi fitoterapici stimolanti - termogenici ricordiamo: arancio amaro (frutto acerbo), cacao, caffè (semi), capsaicina, guaranà (semi), matè (foglie).

Fra i brucia grassi ricordiamo, invece, la Garcinia cambogia, cui sono attribuite anche proprietà anoressizzanti. Tali effetti, tuttavia, non sembrano essere confermate in quanto i risultati ottenuti dagli studi condotti in merito sono contraddittori (per approfondire: Garcinia cambogia: a cosa serve?)