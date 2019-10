Fisiologia della Tiroide e degli Ormoni Tiroidei

La tiroide è una ghiandola situata alla base del collo. Si caratterizza per una tipica forma "a farfalla" poiché costituita da due lobi laterali uniti da una porzione intermedia, disposta trasversalmente, nota come istmo.

Nonostante le sue dimensioni contenute, la tiroide gioca un ruolo chiave e di estrema importanza in moltissime funzioni dell'organismo. Per fare giusto qualche esempio, essa è coinvolta nella regolazione della temperatura e del peso corporei, nella regolazione dell' appetito e dell'umore; è importante per il funzionamento intestinale; può influenzare il battito cardiaco ed è coinvolta perfino nel metabolismo del calcio . Tutte queste funzioni sono mediate dagli ormoni prodotti da questa ghiandola: triiodotironina (o T3 ); tiroxina (o tetraiodotironina o T4 ) e calcitonina .

Ormoni Tiroidei

Come accennato, gli ormoni prodotti dalla tiroide sono la triiodotironina (T3), la tiroxina o tetraiodotironina (T4) e la calcitonina. Quest'ultima è prodotta nelle cellule parafollicolari ed è implicata - insieme al paratormone - nella regolazione del metabolismo del calcio. In questo articolo, tuttavia, l'attenzione verrà focalizzata solamente su T3 e T4.

Gli ormoni tiroidei sono capaci di influenzare molte funzioni organiche, regolano sviluppo e differenziazione di tutti i tessuti e i processi metabolici che vi si verificano.

T3 e T4 sono presenti in grande quantità nella colloide all'interno dei follicoli tiroidei, non in forma libera, bensì legati - tramite legami peptidici - ad una particolare glicoproteina nota come tireoglobulina. Questa proteina viene sintetizzata dalle cellule tiroidee per poi passare nella colloide per esocitosi.

La colloide, perciò, può essere considerata come una sorta di deposito degli ormoni tiroidei.

Le cellule tiroidee che costituiscono la parete dei follicoli possiedono una duplice funzione: da un lato preleano dal sangue le sostanze necessarie alla sintesi di T3 e T4 - iodio e tirosina - accumulandoli nella colloide all'interno della tireoglobulina; mentre dall'altro lato, sono capaci di liberare gli ormoni tiroidei già sintetizzati nel circolo ematico.

Sintesi degli Ormoni Tiroidei T3 e T4

La sintesi degli ormoni tiroidei prevede una serie di tappe che verranno di seguito riassunte:

Captazione dello iodio presente nel circolo ematico : lo iodio in forma di ione ioduro I⁻ viene captato e portato all'interno dei follicoli tiroidei mediante un trasporto attivo contro un forte gradiente di concentrazione grazie ad un meccanismo di trasporto meglio noto come "pompa dello iodio".

: lo iodio in forma di ione ioduro I⁻ viene captato e portato all'interno dei follicoli tiroidei mediante un trasporto attivo contro un forte gradiente di concentrazione grazie ad un meccanismo di trasporto meglio noto come "pompa dello iodio". Trasformazione di I⁻ in iodio molecolare I₂ : per sintetizzare gli ormoni tiroidei, è necessario che lo ione ioduro venga convertito in iodio elementare I₂; ciò avviene grazie ad una reazione ossidativa che richiede la presenza di acqua ossigenata.

: per sintetizzare gli ormoni tiroidei, è necessario che lo ione ioduro venga convertito in iodio elementare I₂; ciò avviene grazie ad una reazione ossidativa che richiede la presenza di acqua ossigenata. Organicazione dello iodio: una volta convertito nella sua forma molecolare, lo iodio deve formare un legame con la tirosina (iodazione della tirosina). La iodazione avviene in quelle molecole di tirosina già legate nelle catene polipeptidiche della tireoglobulina ed è catalizzata da enzimi specifici noti come iodasi ( ioduro perossidasi o tireoperossidasi - TPO ). Al termine di questo processo, si formano - attaccati alla catena tireoglobulinica - due precursori degli ormoni tiroidei: la monoiodotirosina o MIT e la diiodotirosina o DIT. Quest'ultima si forma in seguito ad un'ulteriore iodazione a carico della monoiodotirosina.

Nota: non tutte le molecole di tirosina presenti nella tireoglobulina subiscono la reazione di iodazione; difatti, solo le tirosine orientate in modo tale da facilitare le successive reazioni che porteranno alla sintesi di T3 e T4 vengono iodate.

Formazione di T3 e T4 : senza entrare nei particolari delle reazioni che portano alla formazione degli ormoni tiroidei oggetto d'interesse in questo articolo, ci limiteremo a dire che T3 e T4 si formano per accoppiamento dei precursori sopra citati, monoiodotirosina (MIT) e diiodotirosina (DIT): l'accoppiamento di due molecole di DIT dà origine alla tiroxina (tetraiodotironina o T4, che dir si voglia); mentre l'accoppiamento di una molecola di MIT e di una molecola di DIT dà origine alla triiodotironina (o T3). La tiroxina (T4) viene prodotta in quantità maggiore della triiodotironina (T3), tanto che nella colloide, i due ormoni si trovano in un rapporto di circa 18:1.

: senza entrare nei particolari delle reazioni che portano alla formazione degli ormoni tiroidei oggetto d'interesse in questo articolo, ci limiteremo a dire che T3 e T4 si formano per accoppiamento dei precursori sopra citati, monoiodotirosina (MIT) e diiodotirosina (DIT): l'accoppiamento di dà origine alla (tetraiodotironina o T4, che dir si voglia); mentre l'accoppiamento di e di dà origine alla (o T3). La tiroxina (T4) viene prodotta in quantità maggiore della triiodotironina (T3), tanto che nella colloide, i due ormoni si trovano in un rapporto di circa 18:1. Accumulo della tireoglobulina: la tireoglobulina legata agli ormoni tiroidei T3 e T4 e ai precursori MIT e DIT viene accumulata all'interno dei follicoli tiroidei e va a costituire un deposito che può essere conservato per periodi di tempo anche molto lunghi prima di essere utilizzato (si arriva addirittura a qualche mese di conservazione, se necessario).

Secrezione degli Ormoni Tiroidei

Per completezza d'informazione, di seguito verranno riportate anche le diverse fasi che portano alla secrezione di T3 e T4 nel circolo ematico, senza tuttavia entrare nel dettaglio. Riassumendo brevemente, quindi, l'immissione in circolo delle iodotironine prevede il susseguirsi dei seguenti step:

Riassorbimento della colloide ;

; Demolizione enzimatica della tireoglobulina ad opera di proteasi cui consegue la liberazione delle iodotironine ;

ad opera di cui consegue la ; Secrezione di T3 e T4 (con molta probabilità, il passaggio delle iodotironine attraverso la membrana dalle cellule tiroidee nel circolo ematico avviene per semplice diffusione grazie alla loro spiccata liposolubilità).

T4 e T3 vengono immesse in circolo in un rapporto di circa 10:1, quindi, con un rapporto inferiore rispetto a quando si trovano legate alla tireoglobulina. Ciò avviene perché, prima della liberazione delle iodotironine nel torrente ematico, una parte di T4 viene convertita in T3 grazie ad una deiodazione operata dall'enzima deiodasi.

I precursori della iodotironine, MIT e DIT, invece, non vengono rilasciati nel circolo sanguigno, ma subiscono una totale deiodazione all'interno delle cellule tiroidee ad opera dell'enzima iodotirosina deiodasi, che non ha effetti su T3 e T4. Grazie a questo meccanismo d'azione, è possibile recuperare parte dello iodio che potrà essere riutilizzato per la sintesi di nuovi ormoni.

Ormoni Tiroidei nel Circolo Sanguigno

Nel circolo ematico, circa il 90% degli ormoni tiroidei presenti è rappresentato dalla T4; mentre solo il restante 10% è rappresentato dalla T3. Tuttavia, le iodotironine rimangono in forma libera solo per una piccola parte, corrispondente a circa l'1%; mentre il 99% di esse si lega a due proteine plasmatiche vettrici: la thyroxine binding globulin (o TBG) e la sieroalbumina.

Lo sapevi che… Le forme libere di tiroxina e triiodotironina vengono indicate, rispettivamente, con le sigle FT4 e FT3.

Il legame di T4 con queste proteine è più forte di quello di T3. Non sorprende quindi la differenza di emivita fra i due ormoni: una settimana per T4 e uno o due giorni per T3.

Gli ormoni tiroidei vengono trasportati nel circolo ematico in forma legata per raggiungere i tessuti sui quali agiscono. Naturalmente, il passaggio all'interno dei tessuti richiede la dissociazione di T3 e T4 con le suddette proteine vettrici.

In seguito all'entrata nei tessuti, parte della T4 viene convertita in T3; difatti, si ritiene che proprio la T3 sia l'ormone tiroideo che agisce in maniera prevalente - se non esclusiva - all'interno dei vari tessuti dell'organismo.

Dopo aver espletato la loro azione nei vari tessuti dell'organismo, gli ormoni tiroidei vengono degradati attraverso:

Una deaminazione che li trasforma in acido tetra-iodo-tiro-acetico (TETRAC) e acido tri-iodo-tiro-acetico (TRIAC);

oppure

Una deiodazione che li trasforma in tironina .

Nonostante ciò, la metà degli ormoni tiroidei vengono resi insolubili nel fegato in forma di solfati o glicuronati, vengono escreti con la bile e scissi nei loro costituenti a livello enterico. Si ottengono così nuovamente gli ormoni T3 e T4 che vengono assorbiti dalla mucosa intestinale e re-immessi nel circolo sanguigno per svolgere ancora la loro funzione ormonale (circolazione entero-epatica degli ormoni tiroidei).