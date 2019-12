In definitiva, la correlazione tra ferro ed endurance non dovrebbe interessare solo i puristi "del fondo" (come i maratoneti ) ma anche molti altri; ad esempio i culturisti amatoriali che devono arricchire il proprio allenamento con discipline cardio (aerobic aerobic circuits, power aerobic circuits, cardio fit trainings, step , spinning , danza aerobica, tone-up ecc) al fine di aumentare il consumo energetico , l'ossidazione lipidica e la sensibilità al glucosio e all' insulina , oppure i praticanti di discipline miste come il crossfit e il functional training ecc

Per non dilungarci troppo ci limiteremo a sottolineare che l'espressione di una capacità non preclude l'attivazione di un'altra; ciò detto, l'importanza o la prevalenza di un metabolismo varia sensibilmente in base al caso specifico.

Fitness e sport vengono solitamente differenziati in aerobici e anaerobici o, ancor più spannometricamente, in "di forza" e di "endurance" ( resistenza ). D'altro canto, questa classificazione risulta il più delle volte fuorviante e non permette di comprendere appieno i reali bisogni e le innumerevoli sfaccettature intrinseci ad ogni attività.

I vegani (soprattutto le donne fertili), che ovviamente non assumo alimenti di origine animale, devono mettere in conto la possibilità di soffrire di carenza di ferro e controllare frequentemente, tramite analisi ematiche, i propri livelli di ferro , ferritina ed emosiderina.

Quello più biodisponibile è il ferro emico, che abbonda nella carne , nel pesce , nelle frattaglie e nel tuorlo d' uovo . Il non emico, assorbito in quantità inferiori, figura sia nei cibi di origine animale che vegetale e si suddivide in base allo stato di ossidazione in: ferroso (2+), anch'esso tipico dei cibi di origine animale, e ferrico (3+), invece caratteristico dei vegetali – il meno assorbibile in assoluto, che necessita la conversione in Fe2+. Alcuni fattori antinutrizionali come l' acido fitico e ossalico ostacolano l' assorbimento del ferro , mentre alla vitamina C si attribuisce la capacità di ottimizzarne la captazione intestinale.

Il ferro dev'essere necessariamente assunto con la dieta; rappresenta un nutriente di tipo minerale inquadrabile tra i microelementi -oligoelementi. Nei cibi si può trovare in varie forme chimiche, le quali ne stabiliscono la reale biodisponibilità per l'organismo (potenziali assorbimento e impiego metabolico).

Il corpo umano ha gran cura del ferro, al punto da recuperarlo anche dagli eritrociti vecchi e degradati dalla milza ; per questo, nonostante la dieta possa risultare potenzialmente carente di ferro, l'organismo è in grado di resistere prima di incorrere nell'insufficienza specifica.

Prestazione

La funzione principale del ferro nella pratica sportiva è di costituire l'emoglobina e la mioglobina (assieme ad altre sostanze), trasportatori e riserva di ossigeno per i tessuti, tra i quali i muscoli.

L'emoglobina trasporta (quasi) il 100% dell'ossigeno; solo una piccolissima parte è disciolta. Più emoglobina riesce a contenere ogni eritrocita, potenzialmente maggiore sarà la quantità di ossigeno trasportata ai muscoli. Perciò chi vuole migliorare la propria performance aerobica dovrebbe nutrirsi in maniera tale da sintetizzare adeguatamente l'emoglobina necessaria.

I globuli rossi costituiscono circa il 35-50% del volume sanguigno. Nota: il rapporto tra la parte liquida e la parte solida del sangue si definisce "ematocrito", e si valuta tramite centrifugazione. Si noti l'elevato gap nei valori di normalità. Si potrebbe dedurre che ad uno sportivo – soprattutto di endurance – converrebbe mantenersi più a ridosso del 50% rispetto al 35. In realtà ciò è vero solo in parte. Considerando che non è possibile aumentare il volume globale di sangue corporeo, considerevoli variazioni percentuali sono più spesso correlate alla fluttuazione della componente liquida. Ad esempio, facendo questa misurazione prima e dopo una performance con alta componente di sudorazione, sicuramente i globuli rossi risulteranno aumentati. Questo però non è da considerarsi un fattore positivo perché:

il numero totale di eritrociti è in realtà invariato

la disidratazione costituisce un fattore limitante sulla prestazione.

In che modo, quindi, stabilire con maggior accuratezza se l'aumento dei globuli rossi è reale (assoluto) o fittizio? Anzitutto misurandoli a riposo – lontano dagli allenamenti – in condizione di eunutrizione e in relazione non solo alla porzione liquida ma anche a quella solida – globuli bianchi, piastrine, proteine ecc.

Per approfondire:

Aumentare l’emoglobina

Se all'aumentare dell'ematocrito si apprezza anche un incremento assoluto degli eritrociti, quindi dell'emoglobina, dovrebbe essere maggiore anche la quantità di ossigeno trasportato ai muscoli con un vantaggio per la performance sportiva. Ecco perché ogni agonista di endurance cerca di mantenere a livelli ottimali il proprio ematocrito.

Tuttavia, "mantenere" ed "aumentare" non sono certo la stessa cosa. Per mantenerli a livelli ottimali è sufficiente nutrirsi adeguatamente, assumendo le giuste quantità di ferro (e non solo), e recuperando quanto basta. Aumentare concretamente gli eritrociti invece, non è così semplice; i sistemi consentiti, non vietati dalla legge, sono l'allenamento in alta quota (con minor percentuale di ossigeno) e quello respirando aria (in bombola) con maggior percentuale di ossigeno. Curiosamente, pur basandosi su un concetto diametralmente opposto, entrambi i sistemi provocano l'aumento dell'eritropoietina (EPO) fisiologica e conseguente aumento dell'emoglobina circolante. Nota: gli effetti di qualsiasi sistema finalizzato all'aumento dell'EPO vanno considerati esclusivamente transitori. Sono invece vietati l'emotrasfusione (obsoleta) e l'assunzione di EPO sintetica.

Effetti collaterali dell’ematocrito alto

È da segnalare però come un ematocrito eccessivo significhi avere un flusso ematico troppo denso, con conseguente difficoltà per l'apparato cardiovascolare – soprattutto per la pompa centrale detta "cuore".

Nei casi più estremi può portare anche all'arresto cardiaco. Gli incauti utilizzatori di EPO sintetica non corrono quindi solo il rischio di squalifica per doping, ma anche gravi conseguenze per la salute.

Perché nell’endurance si può ridurre l’emoglobina?

Vista la capacità di recupero endogeno del ferro, molti lettori si staranno domandando per quale motivo sia così importante gestire l'alimentazione. È presto detto. Perché tale processo risulta ovviamente efficacie solo in termini percentuali, e perché le compressioni tessutali – come quelle plantari del corridore – determinano lesioni a carico dei globuli rossi abbreviandone drasticamente l'emivita. Peraltro, nello sport, emoglobina e globuli rossi vengono super-sfruttati, il che ne riduce ulteriormente la durata.

Soprattutto negli sportivi, la carenza di ferro non è sempre correttamente diagnosticata. Questo perché essa si manifesta prima di tutto con una diminuzione della performance, d'altro canto più spesso imputata a diversi fattori (nutrizionali e non). Peraltro, la condizione di benessere e salute "basale" di uno sportivo è solitamente maggiore rispetto ad una persona sedentaria, il che tende a ridurre l'entità dei sintomi meno gravi.

È quindi raccomandabile a tutti gli sportivi, soprattutto di endurance, fare opportune indagini ematologiche per assicurarsi di assumere sufficiente ferro con la dieta. L'analisi del sangue non si dovrebbe però limitare a valutare l'ematocrito, ma anche l'entità della ferritina – meglio se anche dell'emosiderina.

Non sono pochi i casi di atleti che hanno pregiudicato le proprie prestazioni sportive a causa di carenze di ferro non diagnosticate, avendo preso in esame nelle analisi di laboratorio solo il ferro e non le sue riserve. La sola misura del ferro sierico potrebbe non essere utile a determinarne la reale carenza.

Per approfondire: