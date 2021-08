La farmacia propone un'offerta speciale sugli integratori Swisse in vendita con il 25% di sconto. Trovi in offerta, per esempio, gli integratori per favorire l'equilibrio della flora intestinale in caso di alterazioni dovute a stress. Non solo, sono in vendita anche gli integratori specifici per i problemi intestinali causati da cambi di ambiente durante i viaggi. Se stai per partire per le vacanze, puoi acquistare l'integratore apposito Swisse Entero Balance Viaggio con una riduzione del 37%. Scopri tutte le offerte della sezione Farmacia Loreto Gallo integratori per acquistare i prodotti a prezzi ridotti.

Farmacia Loreto Gallo prodotti aproteici Oltre agli integratori, la Farmacia Loreto Gallo dispone di un ricco assortimento di prodotti aproteici destinati a clienti con problematiche croniche ai reni o al fegato. Sono in vendita alimenti di noti e rinomati marchi come Souvenaid, Sineamin, Aproten e tanti altri. L'assortimento della sezione Farmacia Loreto Gallo prodotti aproteici include: pane, pasta, grissini, farine e biscotti

latte di derivazioni speciali

merendine, dolcificanti e budini

preparati per pizza Loreto Gallo va incontro ai clienti proponendo anche riduzioni in base alla quantità. Se devi acquistare della pasta, per esempio, ti propone uno sconto scalare. Una confezione di pasta Souvenaid, ad esempio, costa 5,63 €. Se acquisti 3 confezioni, paghi 5,52 € al pezzo. Nel caso in cui ne acquisti 5 confezioni, paghi 5,29 € al pezzo. Nello shop, infatti, non mancano mai offerte e promozioni. Per approfittare di tutti gli sconti ti basta dare un'occhiata ai Farmacia Loreto Gallo coupon. In questo modo scopri, per esempio, lo sconto del 3% attivo in questo momento sulla categoria degli integratori. Grazie ai coupon risparmi tempo nell'individuazione delle offerte e ricevi subito la riduzione. Come? Devi semplicemente incollare nel carrello la sequenza alfanumerica del coupon.