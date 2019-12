Introduzione Nell'articolo introduttivo "Importanza del Ferro nell'Endurance" abbiamo ampiamente descritto in che misura questo micronutriente possa rivelarsi determinante a garantire la massimizzazione della performance aerobica di resistenza; tuttavia, se da un lato è chiaro quanto se ne debba assumere in caso di attività fisica "normale", dall'altro rimane il dubbio che il fabbisogno per uno sportivo di fondo possa risultare superiore. Shutterstock Di seguito entreremo quindi nello specifico del Fabbisogno di Ferro nell'Endurance, senza però dimenticare che l'eccesso di questo oligoelemento vada assolutamente evitato, per colpa della scarsa capacità dell'organismo di eliminarlo e della relativa tendenza ad accumulo indesiderato, e tenendo bene a mente che la carenza è responsabile di anemia sideropenica anche nella persona sedentaria – mentre per lo sportivo si manifesta in primis con la riduzione della prestazione atletica. Per approfondire: Importanza del Ferro nell'Endurance

Perdite Prima di valutare il fabbisogno di ferro nello sportivo di endurance bisogna anzitutto considerare la quantità di ferro eliminata quotidianamente dall'organismo. In genere, un sedentario ne espelle 1, mg al giorno (mg / die) tramite: Sudore

Desquamazione epiteliale (di tutto il corpo, soprattutto delle mucose digerenti)

Feci (nelle quali sono presenti succhi digestivi e mucosa del tubo digerente)

Sanguinamenti di varia natura (soprattutto nelle donne e nei soggetti affetti da ragadi anali, ulcere, gengiviti ecc). La donna ne perde di più a causa del ciclo mestruale, ovvero circa 1,5 mg / die. Si consideri tuttavia che tale valore è calcolato in media, anche se le perdite si concentrano in circa 6 giorni complicando talvolta il profilo ematico – anche nelle eumenorroiche, ovvero con ciclo normale in tutto e per tutto.

Carenza Nonostante l'intestino sia in grado di adattare l'assorbimento alle necessità dell'organismo, tramite feedback diretti e indiretti, le carenze di questo elemento sono piuttosto frequenti; circa il 10 % della popolazione mondiale soffre di anemia sideropenica, anche se tale valore comprende gruppi di popolazione meno agiati. Per le donne in età fertile, vista la quasi impossibilità nel raggiungere questi valori, la percentuale aumenta sino al 30 %. Anche solo considerando tali valori è deducibile quanto più possano risultare carenti certi sportivi, anche se tale condizione non va data pe scontata.

Fabbisogno Per valutare il fabbisogno di ferro si può ricorrere a due possibili metodi: Attenersi a quanto raccomandato dagli enti di ricerca, che sembrano non suggerire fabbisogni di molto superiori alla normalità anche negli atleti Fare una valutazione ragionata, lasciando però l'ultima parola al medico sportivo di competenza o al proprio dietista di fiducia. Secondo i LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) il fabbisogno di un sedentario adulto si aggira intorno ai 10 mg / die senza ciclo mestruale e 18 mg / die con perdite normali, mentre la gravida dovrebbe avvicinarsi ai 27 mg / die (la nutrice 11 mg / die). Procediamo ora con la seconda strada. Abbiamo anticipato che tra le perdite di ferro compare anche la sudorazione; si ipotizza che, in un singolo allenamento di resistenza di circa 180 minuti, la decurtazione di ferro possa raggiungere 1,5 mg totali – possono partecipare anche i cosiddetti sanguinamenti da sforzo. Per i runner, la questione si complica ulteriormente. Lo stress da urto ripetitivo sotto la pianta del piede provoca minuscoli traumi da schiacciamento che tendono a rompere gli eritrociti (globuli rossi). Fortunatamente, rispetto a quanto si credeva in passato, questa emolisi non sembrerebbe incidere troppo, in quanto il ferro dei globuli rossi "rotti" viene recuperato – anche se ciò non toglie che si riduca provvisoriamente il numero totale degli eritrociti. Uno sportivo, soprattutto donna e fertile – per non parlare di quelle incinta che proseguono gli allenamenti per le prime settimane – ha quindi un maggiore rischio di carenza rispetto ad un sedentario. Alcune ricerche ipotizzano che l'alimentazione media tipica di un italiano non copra appieno i fabbisogni di ferro di un atleta di endurance, soprattutto se vegetariano o peggio vegano. È per questo che gran parte degli sportivi potrebbe non riuscire ad esprimere al meglio la performance, sia che si tratti di maratoneti, o di ciclisti, triatleti, o semplicemente assidui amanti del cardiofitness in palestra. In media il fabbisogno di uno sportivo di resistenza aerobica che si allena fino a 180' alla volta per 3-4 volte a settimana si potrebbe aggirare intorno ai 25-30 mg / die di ferro e oltre. Per approfondire: Eccesso di Ferro nell'Endurance