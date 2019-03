La destinazione d'impiego è strettamente correlata alle proprietà dei componenti vegetali o di altra natura che costituiscono una fonte concentrata di sostanze (come amminoacidi, vitamine, minerali, acidi grassi, fibre ecc.) capace di produrre un effetto nutritivo e/o fisiologico. In altre parole, la formulazione rende un integratore alimentare indicato per soddisfare specifiche esigenze correlate al proprio stato di salute.

Dal punto di vista dell'inquadramento legislativo, gli integratori rientrano nella macro-categoria degli alimenti e devono, come tali, riportare in etichetta alcune informazioni per il consumatore, stabilite da specifiche direttive europee.

Per queste ragioni, l'etichettatura di un integratore alimentare è oggetto di una particolare attenzione e la presentazione del prodotto finito deve rispettare determinati requisiti.