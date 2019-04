L'ottenimento di estratti botanici da piante ed erbe è un processo che richiede conoscenze e regole ben precise, così come richiede che siano seguite norme di buona preparazione e rispettati determinati standard qualitativi e di sicurezza. Pertanto, un simile procedimento non può certo essere effettuato a livello casalingo, ma necessita di ambienti di produzione idonei e controllati.

Per favorirne il corretto impiego, inoltre, gli estratti botanici dovrebbero essere assunti alle giuste concentrazioni e, preferibilmente, resi disponibili in formulazioni che ne consentano una facile assunzione (ad esempio, capsule, compresse, ecc.).

Per questo motivo, si potrebbe affermare che le fonti alimentari di estratti botanici più facilmente reperibili e assumibili sono gli integratori alimentari che li contengono. Inoltre, poiché tali prodotti devono sottostare a regolamenti e principi stabiliti dalla normativa attualmente vigente in materia, la loro sicurezza è generalmente garantita.

In commercio esistono integratori alimentari a base sia di un unico tipo di estratto vegetale che a base di un mix di diversi estratti combinati insieme per supportare l'organismo in determinate condizioni. Alcuni tipi di integratori alimentari, inoltre, associano al mix di estratti botanici, anche vitamine e sali minerali allo scopo di proporre prodotti che siano in grado di supportare il benessere completo dell'individuo, sia fisico che mentale. Naturalmente, è bene precisare che gli integratori non devono considerarsi come sostituti di sane abitudini di vita, potrebbero piuttosto essere considerati come gli alleati di un'alimentazione sana (che non deve mai mancare) per prendersi cura di sé.