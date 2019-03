Gli integratori rientrano nella macro categoria degli alimenti e, come tali, sono soggetti a tutte le regole e norme applicabili a quest'ultimi.

In Europa, la normativa di riferimento per gli integratori alimentari è la Direttiva 2002/46/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (D.Lgs. n. 169/2004), che li definisce come: "Prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate."

L'effetto nutritivo o fisiologico - a cui fa riferimento il D.Lgs. n. 169/2004 - è attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti, in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori. L'obbligatorietà di tale indicazione specifica risulta da una precisa scelta degli esperti del Ministero della Salute, per i quali è necessario informare chiaramente il consumatore delle specifiche funzionalità del prodotto, siano queste nutrizionali o fisiologiche.

Secondo le linee guida del Ministero della Salute, l'integratore alimentare deve assicurare:

Sicurezza d'uso , in termini di: Tipologia e concentrazione delle sostanze utilizzate; Aspetti legati all'igiene ed alla contaminazione.

, in termini di: Funzioni e modalità d'uso: l'integratore alimentare deve caratterizzarsi per il suo effetto nutritivo o fisiologico, che deve essere legittimato da validi presupposti scientifici. Queste informazioni sono contenute nel claim del prodotto e servono a proteggere la salute dei consumatori, oltre a renderli più consapevoli delle scelte attraverso la corretta informazione.

Queste disposizioni si traducono nel divieto di etichettare, pubblicizzare e presentare gli integratori alimentari in modo tale da: