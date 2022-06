Energizzanti Alphazer: la linea per ottenere il meglio da ogni attività

Per chi svolge regolare attività sportiva a livello agonistico o amatoriale, la nutrizione sportiva è un pilastro fondamentale.

Seguire una corretta alimentazione permette, infatti, non solo di garantire il giusto apporto energetico al nostro organismo, ma anche di favorire determinati processi come il rinnovamento dei tessuti, ripristinare i sali minerali, favorire la concentrazione durante la performance e preservare il tessuto muscolare.

Pratichi sport e sei alla ricerca di integratori per potenziare la tua attività? Alphazer è un marchio premium, nato per definire nuovi standard prestazionali. L'azienda propone un ampio catalogo di prodotti formulati appositamente sulle singole esigenze degli atleti, in modo da ottimizzarne le performance in base alla disciplina. Provane uno e risparmia con Codice Sconto Alphazer.

Alphazer: innovazione e qualità delle materie prime I prodotti di Alphazer sono il risultato di due fattori fondamentali: massima attenzione alla qualità e formulazioni studiate ad hoc.

Il reparto tecnico-scientifico seleziona materie prime con il trust più alto in termini di sicurezza e trasparenza, tutte dotate di certificazioni, ma non solo. Alcune materie prime sono state appositamente formulate e brevettate, come le Protesamine, una miscela aminoacida ottenuta grazie ad un equilibrio specifico tra le componenti, che permette di assorbire al 100% gli aminoacidi presenti.

Inoltre tramite il monitoraggio della preparazione e delle performance di sportivi appartenenti a discipline dell'endurance, Alphazer è in grado di formulare prodotti adatti a qualsiasi livello di performance e attività, fornendo un catalogo estremamente vario e versatile, che va dagli integratori dedicati al potenziamento della massa muscolare, a quelli per il recupero post-workout e agli snack energetici.

Gel e barrette energetiche: lo sprint di cui hai bisogno Sei alla ricerca di un prodotto energetico per conseguire al meglio i tuoi risultati? Alphazer dispone di una linea di gel e barrette, tutti pensati per fornirti il massimo apporto energetico in modo facile e veloce. Scopri ora gli articoli migliori e scegli quello più adatto alle tue esigenze.

Gel energetici Per chi cerca comodità e facilità di assunzione, i gel in formulazione isotonica sono prodotti di ottima qualità, in grado di sostenere le performance e supportare l'organismo durante le attività più impegnative per evitare cali di forza e ipoglicemie.

- Alphagel Energy: gel a base di sali minerali, carboidrati, citrato di potassio e magnesio con certificazione Palatinose per l'isomaltulosio. Utile per ripristinare i minerali durante le performance più intense e garantire un costante sostegno energetico. Assunzione: 1 busta da 50 ml al giorno.

- Alphagel Power: una sapiente composizione di sali minerali, carboidrati di ultima generazione e BCAA, in grado di fornire sostegno energetico senza picchi glicemici e preservare il tessuto muscolare, grazie alla funzione anticatabolica.

Assunzione: 1 busta da 60 ml al giorno.

- Alphagel Sprint: con l'aggiunta di caffeina e ginseng alla formulazione Power, questo gel garantisce oltre al supporto muscolare e al rilascio energetico, una maggiore reattività sugli sprint e massima resistenza psicofisica.

Assunzione: 1 busta da 60 ml al giorno.