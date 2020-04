I princìpi attivi responsabili delle proprietà salutistiche dell'eleuterococco sono concentrati nella radice e appartengono principalmente alla categoria dei glicosidi . Tali sostanze - conosciute anche come eleuterosidi e designate dalle lettere che vanno dalla A alla M - hanno natura chimica varia. Sono inoltre presenti composti saponinici ( triterpeni e steroli ), cumarine , flavonoidi e polisaccaridi (eleuterani). In merito alla composizione chimica dell'Eleuterococco, non è stato possibile attribuire l'azione adattogena a un singolo composto; pertanto, come spesso accade nell' ambito fitoterapico , tale azione è di natura sinergica ed è attribuibile all'intero fitocomplesso.

L'eleuterococco (nome botanico Eleutherococcus senticosus ) è un arbusto appartenente alla famiglia delle Araliacee, alto approssimativamente due metri e originario delle regioni asiatiche nord orientali. Conosciuto anche come ginseng siberiano , l'eleuterococco rientra nella categoria delle piante ad azione adattogena e antifatica. Oltre al già citato ginseng e all'eleuterococco, nella categoria degli adattogeni rientrano anche l' echinacea (Echinacea spp.), il basilico indiano (Ocimum sanctum) e la rodiola (Rhodiola rosea).

Indicazioni

Quando usare Eleuterococco?

Secondo il ricercatore I. I. Brekhman, che per primo coniò il termine “adattogeno”, le piante che godono di tale proprietà fitoterapica sono utili principalmente quando la resistenza dell'organismo è diminuita o quando è minata da sforzi eccessivi. In pratica, l'eleuterococco è capace di aumentare in modo aspecifico le resistenze e le difese dell'organismo ai fattori di stress, contrastando l'affaticamento psico-fisico generale.

Le indicazioni principali dell'eleuterococco sono:

Rafforzamento delle difese immunitarie, utile per ridurre l'incidenza di complicanze legate all'influenza, proteggere dagli episodi di riattivazione dell'herpes simplex di tipo II ecc Rinvigorente e fortificante, indicato per persone debilitate o convalescenti, e per migliorare capacità intellettive, attenzione e memoria.

Eleuterococco e sport

I topolini trattati con estratti acquosi della radice di eleuterococco hanno mostrato un aumento della loro capacità di nuotare sino all'esaurimento.

Questa pianta è stata a lungo dipinta come il supplemento dietetico responsabile delle eccezionali imprese sportive degli atleti dell'ex URSS. A tal proposito, la letteratura Russa dell'epoca è ricca di studi che dimostrano il legame tra assunzione di estratti di Eleuterococco e incremento delle performances atletiche. Va sottolineato, d'altra parte, che tali ricerche sono scarsamente accreditate dagli studiosi occidentali e che indagini più recenti, come quella condotta da Eschbach LF, Webster MJ, Boyd JC, et al. nel 2000, sembrano smentire le presunte virtù ergogeniche dell'Eleuterococco.