Diosmina: cosa è e a cosa serve?

La diosmina presenta anche attività antiedematosa, antinfiammatoria ed antivaricosa, che la rendono utile in presenza di emorroidi, cellulite, vene varicose, fragilità capillare e relative manifestazioni (ecchimosi, ematomi, porpore).

Per uso esterno

Le preparazioni a base di diosmina possono essere destinate all'uso topico, quindi da applicarsi - sotto forma di creme o gel - direttamente sulla zona interessata, tramite un massaggio effettuato dal basso verso l'alto fino a completo assorbimento del farmaco.

Per uso interno

La diosmina trova spazio anche in integratori per os destinati a migliorare il trofismo del microcircolo; molto usata è la combinazione diosmina - esperidina, dato che quest'ultima sostanza condivide le medesime origini e proprietà vasopotrettici. Per potenziare gli effetti di esperidina e diosmina, tali sostanze possono essere affiancate da escina ed estratti di ippocastano, vite rossa, meliloto e mirtilli.