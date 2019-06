Come accennato, in funzione delle cause scatenanti, i deficit di carnitina possono essere classificati come primari o secondari.

Cause del deficit di carnitina primario

Le cause del deficit di carnitina primario sono da ricercare in mutazioni genetiche che avvengono a carico di geni codificanti per proteine coinvolte nel sistema della carnitina. In funzione del gene interessato dalla mutazione, è possibile distinguere diversi tipi di deficit di carnitina primari. Tuttavia, senza addentrarci in descrizioni approfondite, ci limiteremo a dire che le proteine coinvolte possono essere:

Carnitina-palmitoil-transferasi di tipo I (CPT-I): è localizzata sulla membrana mitocondriale esterna, catalizza il trasferimento di gruppi acile dall'acil-CoA alla carnitina, producendo acilcarnitine.

Carnitina-palmitoil-transferasi di tipo II (CPT-II): è localizzata sulla membrana mitocondriale interna, catalizza la reazione inversa di quella catalizzata dalla CPT-I, riconvertendo le acilcarnitine in acil-CoA, poi convogliato alla beta-ossidazione.

Carnitina-acilcarnitina-translocasi (CT o CACT): è localizzata sulla membrana mitocondriale interna; scambia l'acilcarnitina citoplasmatica con la carnitina libera mitocondriale (modalità antiporto), esporta acetilcarnitina dal mitocondrio al citosol (modalità uniporto), permette il flusso di carnitina e di acilcarnitine a corta catena dal mitocondrio al citosol e viceversa, in modo tale da mantenere un corretto rapporto carnitina libera/acilcarnitina.

Le mutazioni a carico di queste proteine portano ad una drastica diminuzione dei livelli intracellulari di carnitina. Di conseguenza, gli acidi grassi a lunga catena non possono essere trasferiti nella matrice mitocondriale e non sono più disponibili per la beta-ossidazione e per la produzione di energia.

Cause del deficit di carnitina secondario

Il deficit di carnitina secondario può essere causato da:

Ridotto o inadeguato apporto, come avviene, ad esempio, in caso di: alimentazione non corretta, adozione di diete inadeguate, nutrizione parenterale totale a lungo termine, ecc.;

Incrementato fabbisogno, come può accadere in presenza di gravi infezioni, sepsi o gravi ustioni, oppure in seguito ad importanti interventi chirurgici, ecc.;

Ridotta sintesi causata da patologie epatiche e/o renali (ad esempio, cirrosi, insufficienza renale, ecc.);

Eccessiva perdita/escrezione indotta da: assunzione di alcuni tipi di farmaci (ad esempio, antiepilettici, antibiotici, zidovudina, ecc.), emodialisi, eccessiva diarrea, ecc.

Anche in questo caso, a causa della mancata/insufficiente presenza di carnitina, gli acidi grassi a lunga catena non riescono ad entrare nel mitocondrio, la beta-ossidazione non avviene o avviene in maniera insufficiente, così come la produzione di energia, portando a quadri sintomatologici e clinici più o meno gravi.