Generalità

Curcuma e curcumina

La curcumina è un pigmento vegetale di colore giallo-arancio acceso. E' abbondantemente rappresentata nel rizoma tuberizzato (radice) di varie specie di curcuma, in particolare in quello della Curcuma longa (o Curcuma domestica).

La radice della curcuma è particolarmente sfruttata nella cucina indiana e asiatica per preparare il curry e varie salse tipiche locali, mentre in medicina ayurvedica, grazie al contenuto di curcumina, è utilizza da molti secoli per il trattamento di una grande varietà di disturbi.

Simile alla tonalità dello zafferano, nell'industria alimentare e cosmetica la curcumina rappresenta un additivo alimentare colorante giallo-arancio, etichettato con la sigla E100.

In alimentazione, la curcumina è utilizzata anche come supplemento, in virtù delle sue proprietà nutrizionali.

Applicazioni della curcumina

Per riassumere, le destinazioni più frequenti della curcumina sono:

Integratore alimentare o rinforzo dietetico

Additivo alimentare o cosmetico

Aromatizzante per gli alimenti, quali, ad esempio, le bevande al gusto di curcuma particolarmente diffuse in Giappone.

Le vendite annuali della curcumina sono aumentate soprattutto a partire dal 2012, grazie all'aumento della popolarità come supplemento dietetico (integratore alimentare).

Inoltre, è sempre più diffusa nei cosmetici per la cura della pelle a base di “ingredienti naturali”.

Come colorante, viene utilizzata soprattutto nel continente asiatico.

Il mercato economicamente più rilevante è localizzato in Nord America, dove nel 2014 le vendite hanno superato i 20 milioni di dollari.

Curcumina negli alimenti La curcumina è il curcuminoide più abbondante e caratteristico della curcuma (radice).

Secondo alcuni studi, il contenuto medio di curcumina nella radice secca polverizzata di curcuma si aggira attorno al 3%, un valore che varia sensibilmente (1,06% - 5,70%) in relazione alla specie, al terreno e alle condizioni ambientali in cui cresce la pianta. Modeste e ancor più variabili sarebbero le concentrazioni di curcumina nel curry e negli altri prodotti derivati.

Scoperta della curcumina

La curcumina venne isolata per la prima volta dai rizomi della curcuma nel 1815 da Vogel e Pelletier, che le diedero il nome ancora oggi in uso.

Chimica della curcumina

La curcumina appartiene al gruppo dei curcuminoidi.

Dal punto di vista chimico-nutrizionale, la curcumina è classificata tra i fenoli (più precisamente polifenoli) e, come descriveremo, vanta una serie di pregi metabolici a dir poco significativi.

In particolare, la curcumina rientra in una piccola classe di metaboliti secondari delle piante, chiamati “diarileptanoidi”.

Nella sua struttura chimica, incorpora vari gruppi funzionali, la cui struttura è stata identificata solo nel 1910 (quasi un secolo dopo la sua scoperta).

La curcumina è utilizzata come indicatore per il boro e reagisce con l'acido borico formando un composto rossastro detto "rosocyanine".