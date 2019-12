Per curcuma si può intendere sia un Genere di vegetali, sia una droga da loro stessi ricavata. La spezia curcuma (in inglese: turmeric) è una polvere gialla ottenuta dalla macinazione di alcune piante appartenenti alla famiglia delle Zingiberaceae (la stessa dello Zenzero) e al Genere Curcuma; più precisamente, della curcuma si utilizza il così detto " rizoma tuberizzato " (ovvero la parte sotterranea del fusto contenente le molecole nutrizionali di riserva), che per essere conservato necessita una breve lavorazione. La Specie di maggior interesse farmaceutico e fitoterapico (quindi economico) è la Curcuma longa (o Curcuma domestica), ma non sono da trascurare anche la Curcuma xanthorrhiza e la Curcuma zeodaria. La Curcuma longa ha foglie lunghe, ovali e lungamente picciolate, mentre i fiori sono raccolti in spighe bislunghe. Distribuite in tutta l'Asia Meridionale (la Specie domestica è prevalentemente originaria dell'India sudoccidentale), le Curcuma sono piante di tipo erbaceo, perenne e rizomatoso, oggi coltivate nella maggior parte delle regioni tropicali. Per prosperare, le curcuma necessitano di una temperatura ambientale compresa tra i 20 ed i 30°C, oltre che di una notevole quantità di precipitazioni annuali. Le piante vengono raccolte annualmente e, normalmente, una parte dei rizomi si conserva per la coltivazione della stagione successiva.

Curcuma in Cucina

Quando non è utilizzato fresco, il rizoma della curcuma viene bollito per circa 30-45 minuti, asciugato in forni caldi e ridotto in una polvere color giallo arancio.

Gli utilizzi principali di questa spezia sono: la cucina indiana, la cucina pakistana, i curry, le tinture generiche e come colorante alimentare.

Il principio attivo della curcuma è la curcumina, che ha un sapore piccante, leggermente amarognolo, distintamente terroso e un odore simile alla senape.

Ormai da millenni, nei Paesi di origine, la curcuma viene utilizzata nella maggior parte delle ricette; solo recentemente, ha riscontrato una notevole diffusione anche nelle nazioni occidentali, considerandone l'utilizzo nella formulazione del curry e di alcune salse.

Per la sua capacità colorante (di giallo), la curcuma è conosciuta anche come "zafferano d'India"; infatti, il principio attivo di queste piante, ovvero la curcumina, viene spesso utilizzato come colorante alimentare naturale (E100), anche se il costo elevato ne limita fortemente l'impiego.

La curcuma viene spesso impiegata nelle ricette vegane, sia per le notevoli proprietà salutistiche, sia per rimpiazzare la colorazione gialla del tuorlo d'uvo (per loro proibito).

L'aroma della curcuma, caldo e pungente, trova una certa somiglianza con quello dello zenzero (con il quale condivide la famiglia botanica).

Video Ricette a Base di Curcuma

Video Ricette a Base di Curry

Il rizoma non viene consumato come tale, ma lavato, sbollentato, essiccato e macinato in una polvere fine.

Curcuma online

Online è possibile trovare la curcuma in polvere certificata biologica in confezione salvafreschezza richiudibile da 250g, prodotta utilizzando solo le migliori radici. Comunemente utilizzata in cucina per la preparazione di pietanze e bevande (come il Latte d’oro o il tè alla curcuma), la curcuma è utilizzata da anni nella medicina cinese come rimedio naturale di benessere. Questo articolo nello specifico è privo di additivi e prodotto senza l’aggiunta di aromi, coloranti, conservanti né esaltatori di sapidità. Biologica al 100%, viene confezionata a mano e attentamente controllata per garantire il massimo della qualità.

Disponibile online

In alternativa, è possibile acquistare la curcuma in polvere biologica da 500g, ad elevata concentrazione di Vitamina C, Calcio, Magnesio e Potassio. Grazie al suo caratteristico gusto speziato e all’invitante colore ocra, è perfetta per la preparazione di riso, curry, zuppe e altre pietanze. Ricca di proteine, essenziali per aumentare e mantenere la massa muscolare e per mantenere delle ossa sane, questa curcuma in polvere viene coltivata e raccolta in modo naturale, senza ricorrere all’impiego di pesticidi o altre sostanze nocive, tanto da aver ottenuto il Certificato Biologico della Soil Association.

Disponibile online

Latte D'oro: Una Sana Abitudine

Nel Video si analizzano le proprietà della curcuma e i passaggi per preparare in casa il Latte d'Oro.

Si tratta di una bevanda a base di Curcuma, semplice da preparare e perfetta per aumentare l'apporto di antiossidanti e molecole ad azione antinfiammatoria. La ricetta Completa è disponibile cliccando qui