Chi fa attività sportiva lo sa bene: la creatina è uno degli integratori più utili e diffusi sul mercato. Questo perché è in grado di aumentare le prestazioni fisiche e si rivela particolarmente valida per chi si sottopone ad allenamenti ad alta intensità che richiedono movimenti esplosivi. L'ideale, quindi, per sport come il bodybuilding, il powerlifting, lo sprint e il rugby.

Ma che tipo di creatina utilizzare? In capsule o in polvere, sul mercato ne esistono di differenti tipi. Myprotein, ad esempio, ha una vasta selezione che comprende creatina alcalina Myprotein, creatine di gluconato, ma anche una linea purissima come la creatina Creapure e diversi integratori e miscele a base di creatina.