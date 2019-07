Il collagene - meglio conosciuto come gelatina - è la proteina più abbondante dell'organismo, dove si concentra in particolare a livello di ossa , tendini , cartilagini , pelle , membrane e vasi sanguigni. Nel dettaglio, il collagene è uno dei componenti principali del tessuto connettivo. A livello cutaneo, il collagene contribuisce a mantenere la compattezza, la tonicità ed il turgore della pelle, minimizzando la presenza delle rughe . Esso, infatti, è presente a livello del derma dove - insieme a fibre elastiche e glicosamminoglicani - dà origine a quella struttura tridimensionale che sorregge e sostiene la cute, conferendole resistenza ed elasticità. Purtroppo, la sintesi di collagene diminuisce con l'invecchiamento, mentre aumenta la sua degradazione e con essa la rugosità della cute, che diviene meno compatta e più sottile. Per questo motivo gli integratori di collagene trovano largo spazio nella nutraceutica anti-aging; l'ingrediente è piuttosto comune anche nei prodotti cosmetici. Naturalmente, la degradazione del collagene a causa dei fenomeni di invecchiamento avviene nella cute tanto quanto negli altri distretti in cui vi è la presenza di tessuto connettivo, quali, ad esempio, tendini e cartilagini. Non a caso, il mercato offre una grande varietà d'integratori di collagene appositamente formulati per contribuire al benessere del sistema osteoarticolare.

Integratori di Collagene

Composizione degli Integratori di Collagene

Naturalmente, l'ingrediente principale degli integratori di collagene è rappresentato proprio da questa preziosa proteina che tuttavia, essendo di grandi dimensioni, è difficilmente digeribile.

Per ovviare a questo inconveniente, negli integratori che lo contengono, il collagene è spesso presente in forma idrolizzata (collagene idrolizzato) - quindi parzialmente digerita - in modo tale da favorirne l'assorbimento intestinale, abbattendone il potere gelificante (assai apprezzato in pasticceria). Il collagene utilizzato in questi prodotti deriva in gran parte da ossa, pelli e tessuti connettivi animali, come bovini, suini e cavalli; anche se, oggigiorno, molti produttori preferiscono ricorrere all'impiego di collagene marino, di origine ittica (vedi paragrafo: Rischi).

Curiosità Anche a livello cosmetico, l'applicazione di collagene così come tale non può considerarsi funzionale, in quanto la proteina è troppo grande per essere assorbita. È proprio per questo motivo che anche nei prodotti cosmetici di qualità si preferisce utilizzare collagene in forma idrolizzata o piccoli peptidi precursori come il Palmitoyl Pentapeptide-4.

In funzione della condizione (inestetismi del tempo, disturbi articolari, ecc.) che l'integratore si prefigge di migliorare, all'interno della formulazione - oltre al collagene - si possono aggiungere altri ingredienti attivi.

Ad esempio, il collagene in associazione a glucosamina e/o condroitina solfato, rientra nella composizione di integratori destinati a promuovere il benessere articolare, prevenendo i processi artrosici (degradazione della cartilagine articolare) e sostenendo il recupero da eventi traumatici.

Negli integratori antiaging, invece, oltre al collagene - o in alternativa ad esso - si possono trovare sostanze in grado di preservare questa proteina dalla degradazione, o di stimolarne la sintesi da parte di fibroblasti e condrociti (rispettivamente cellule cutanee e cartilaginee deputate alla produzione di collagene); è il caso, ad esempio della vitamina C e degli estratti di centella asiatica titolati in asiaticoside.

Ancora, il collagene viene spesso abbinato all'acido ialuronico, una sostanza ad alto peso molecolare che trattiene ingenti quantità di acqua a livello della pelle e del liquido articolare, proteggendo cute ed articolazioni dai danni legati ai processi di invecchiamento. La combinazione collagene-acido ialuronico, pertanto, può essere molto utile sia all'interno di prodotti antietà, sia all'interno d'integratori per il benessere di ossa e articolazioni. Inoltre, nell'ambito della medicina estetica, collagene e acido ialuronico possono essere iniettati (da soli o in associazione) come agenti riempitivi delle rughe (filler) direttamente nella cute.

La sintesi di collagene può essere potenziata anche dall'integrazione di singoli amminoacidi, come arginina, idrossiprolina ed ornitina.

Integratori di collagene e acido ialuronico

L’integratore è prodotto nel formato di capsule vegetali e garantisce la massima concentrazione di eccipienti e purezza ed il minimo utilizzo di leganti. La dose giornaliera consigliata è pari a due capsule al giorno.

Questo integratore combina in una formula unica il potere idratante dell’Acido Ialuronico con le virtù rimpolpanti del Collagene marino. Rigenera le cellule in profondità riducendo rughe e segni dell’età dall’interno e rendendo la pelle liscia, morbida, elastica e dall’aspetto più giovane.

L’associazione dei componenti contenuti nell’integratore compie una quadrupla azione rigenerante e anti età: l’acido ialuronico per idratare la pelle, il collagene marino idrolizzato per la sua azione tonificante e ristrutturante, la vitamina C come potente antiossidante naturale e la vitamina A per rivitalizzare la pelle.

L’Acido Ialuronico e il Collagene Marino, poi, sono indispensabili per proteggere e rigenerare le articolazioni. Per questo, il prodotto è utile per idratare, nutrire e contribuire alla ricostruzione della cartilagine alleviando i dolori articolari.

Lo sapevi che… Anche l'ormone della crescita (GH) esplica effetti positivi sulla sintesi del collagene, mentre il diidrotestosterone sembra favorirne la degradazione. Gli estrogeni, invece, sembrano favorire la sintesi di collagene, e forse per questo motivo gli isoflavoni di soia (genisteina) hanno dimostrato - in vitro - di stimolare la sintesi di collagene.

Naturalmente, gli ormoni non possono assolutamente essere inseriti all'interno della composizione di comuni integratori alimentari, poiché il loro impiego è autorizzato solo ed esclusivamente in campo medico per il trattamento di determinate condizioni e patologie.

Dosi consigliate

Le dosi d'assunzione normalmente consigliate sono piuttosto generose, nell'ordine di 1-10 grammi di collagene al giorno. Ad ogni modo, se l'alimentazione è equilibrata ed ottimale, priva di carenze specifiche, difficilmente l'apporto esogeno di collagene in grandi quantità potrà stimolarne la sintesi ex-novo dello stesso; più che ingurgitare maxi dosi di collagene, avrebbe quindi maggior senso l'integrazione delle sostanze che ne favoriscono la sintesi e ne prevengono la degradazione, come gli antiossidanti e i già citati estratti di echinacea (si veda la proposta formulativa dell'integratore a doppia azione riportato in figura).