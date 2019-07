L'uso d'integratori di collagene per ottenere una pelle più bella è ormai diffuso da diversi anni. Difatti, il collagene è una proteina presente in grandi quantità nel derma (lo strato intermedio della pelle), a livello del quale svolge un'importante funzione di sostegno insieme a fibre elastiche e glicosamminoglicani. Purtroppo, a causa dei naturali processi d'invecchiamento, la sintesi di collagene diminuisce, mentre aumenta la sua degradazione. Tutto ciò porta ad una riduzione della compattezza e del tono della pelle, sulla quale inevitabilmente compaiono i tanto odiati segni del tempo: le rughe. In questi casi, come si vedrà nel corso dell'articolo, può rivelarsi utile il ricorso all'integrazione di collagene.

L'invecchiamento cutaneo è un processo del tutto naturale che si verifica in ciascun individuo. Tuttavia, esso può essere accelerato da numerosi fattori, quali aggressioni da parte di agenti esterni (atmosferici o inquinanti), comportamenti sbagliati e vizi dannosi. Difatti, è ben noto come l'eccessiva esposizione al sole, agli inquinanti, al fumo di sigaretta e a diete squilibrate induca graduali e negative alterazioni della pelle e delle strutture annesse, sul piano istologico, estetico e funzionale. Il tanto temuto invecchiamento cutaneo è alla base non solo di un decadimento qualitativo ed estetico della cute, ma anche di numerose patologie associate. In una pelle invecchiata è possibile osservare:

Gli Integratori di Collagene

Come accennato, il collagene è una delle proteine più abbondanti dell'organismo umano, dove si concentra in diversi organi e apparati, compresa la cute. In questo distretto, il collagene contribuisce a mantenere l'adeguata compattezza cutanea e a preservare l'opportuno stato di idratazione, ottimizzandone così la qualità.

Una riduzione delle concentrazioni del collagene cutaneo, piuttosto che un anomalo turn-over è quindi in parte responsabile delle modificazioni che si osservano con l'invecchiamento della pelle.

Per questo motivo negli anni si è pensato di utilizzare integratori a base di collagene per migliorarne la sintesi, anche cutanea, ripristinando così l'opportuna qualità dermatologica.

Attualmente gli integratori più utilizzati in questo ambito sono quelli a base di collagene idrolizzato.

Il collagene idrolizzato, infatti, una volta assunto per via orale, verrebbe digerito in piccoli dipeptidi, tripeptidi e singoli aminoacidi, assorbibili per via intestinale.

Da diversi studi di farmacocinetica si evidenzierebbe - in seguito all'ingestione di collagene idrolizzato - l'aumento delle concentrazioni plasmatiche di precursori diretti del collagene, dimostrando così l'utilità biologica di questa supplementazione.

In modelli sperimentali, inoltre, marcando radioattivamente il collagene assunto, si sarebbe osservata una distribuzione netta degli aminoacidi marcati, direttamente nella cute, sottolineando così l'importanza di questa supplementazione per lo stato di salute cutanea.

Integratore di collagene marino idrolizzato con doppia formula Day&Night

Questo integratore antirughe di nuova generazione, con doppia Formula "Day & Night" (il cofanetto, infatti, contiene 15 flaconcini antirughe Day e 15 bustine antirughe Night), contiene elevate concentrazioni di collagene marino idrolizzato (5g), acido ialuronico (100mg), vitamine (B6, B9, C, D, E, H), minerali (Zinco e Rame) e antiossidanti sinergici (Resveratrolo, Acido Lipoico, Polifenoli e Coenzima Q10). È inoltre arricchito con Estratti di Centella asiatica, utili per sostenere la funzionalità del microcircolo a livello cutaneo, ed Echinacea, utili per sostenere le naturali difese della pelle e dell'organismo.

Clinicamente testato, questo integratore agisce dall'interno supportando e stimolando la formazione di collagene, con risultati clinici positivi in termini di aumento dell'idratazione e della densità della pelle. Inoltre, grazie alla sua potente azione antiossidante, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, contrastando una delle principali cause responsabili dell'invecchiamento precoce della pelle e dell'organismo.

Integratore di collagene con acido ialuronico

Questo integratore combina il collagene idrolizzato marino peptano con acido ialuronico, magnesio, vitamina C e zinco.

Il collagene marino e l’acido ialuronico contribuiscono a mantenere articolazioni, ossa e pelle in perfette condizioni nonché a rallentare l’invecchiamento della pelle e a lubrificare le giunture; la vitamina C contribuisce alla formazione del collagene, mentre il magnesio favorisce il normale funzionamento di muscoli e ossa.

Il formato in capsule vegetali di clorofilla consente di garantire la massima concentrazione di eccipienti e purezza, minimizzando l’utilizzo di leganti. La dose giornaliera suggerita è pari a 800 mg, ovvero 2 capsule.