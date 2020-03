Integratori di collagene per articolazioni sane

Con il progressivo invecchiamento della popolazione, l'incidenza di patologie e disturbi articolari è cresciuta esponenzialmente.

Contestualmente, il ricorso sfrenato a farmaci antinfiammatori di varia natura e cortisonici, ha costituito e costituisce ancora la strategia di intervento più utilizzata, con tutti i rischi per lo stato di salute generale del paziente.

Al fine di controllare l'uso e l'abuso di farmaci e offrire un rimedio alternativo efficace - in grado sia di correggere il problema articolare, ove possibile, ma soprattutto di prevenirlo - si è diffuso l'uso di vari integratori, tra i quali per l'appunto il collagene.

Nonostante la letteratura scientifica non risulti ancora del tutto concorde, l'uso di collagene, soprattutto in alcune condizioni patologiche articolari, si sarebbe rivelato efficace nel prevenire le complicanze articolari, migliorando contestualmente il quadro clinico presente.

A tal proposito l'uso di collagene:

A rendere leggermente più complesso l'uso di collagene in ambito ortopedico o preventivo è l'assenza di dosaggi ben definiti e protocolli di somministrazione riproducibili.

Tuttavia ottimi risultati sembrerebbero derivare dalla contestuale assunzione di Collagene ed altre molecole ad attività antiossidante e protettrice, come l'acido ialuronico, la vitamina C, la condroitina e la glucosammina.

Integratore di Collagene Idrolizzato, Acido Ialuronico, Minerali, Vitamine, Antiossidanti ed Estratti Vegetali. Per la Bellezza della Pelle e il Benessere delle Articolazioni.

Acido Ialuronico e Collagene supportano il naturale rinnovamento delle cartilagini, mentre gli estratti vegetali, ricchi di flavonoidi, la proteggono dai fenomeni degradativi mediati da stress ossidativo e infiammazione.

