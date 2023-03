Cistite: Rimedi Naturali

Uva Ursina Conosciuta in botanica come Arctostaphylos uva-ursi, l'uva ursina è una pianta arbustiva appartenente alla famiglia delle Ericaceae. Se ne usano soprattutto le foglie, dalle quali si ricava un estratto. Uva ursina cistiteI principi attivi dell'uva ursina sono: glicosidi idrochinonici (arbutoside in primis), tannini, flavonoidi e acidi fenolici. Queste sostanze, una volta filtrate ed espulse con l'urina, esercitano la propria azione antimicrobica sulla vescica e sull'uretra, dove svolgono un'azione principalmente antisettica diretta. Meccanismo d'azione L'attività terapeutica dell'uva ursina è legata soprattutto all'effetto dell'idrochinone (HQ). A livello intestinale, l'arbutina viene idrolizzata in idrochinone e glucosio. Dopo l'assorbimento, l'idrochinone viene coniugato (prevalentemente nel fegato) a glucuronide solfato e liberato successivamente nelle urine. I batteri presenti nella vescica hanno la capacità di deconiugare l'idrochinone dal glucuronide. Il principio attivo può quindi svolgere la propria azione antimicrobica, che si è rivelata utile contro numerosi ceppi batterici, comunemente responsabili di infezioni del tratto urogenitale. Altri componenti del fitocomplesso, come i tannini e i metaboliti del piceoside, espletano un'azione sinergica con l'arbutina. Effetti collaterali L'uva ursina conferisce alle urine una colorazione marrone. Può provocare nausea, vomito e irritazione gastrica. L'uva ursina è controindicata in gravidanza (stimola la contrattilità uterina), durante l'allattamento e nei bambini sotto i 12 anni. Non superare le dosi consigliate.

Mirtillo Americano Conosciuto in botanica come Vaccinium macrocarpon, il mirtillo rosso palustre è una pianta arbustiva, anch'essa appartenente alla famiglia delle Ericaceae. Se ne usano i frutti e il succo estratto. I principi attivi del mirtillo rosso palustre sono: flavonoidi (catechine), antocianidine e antociani, acidi organici e vitamine. Queste sostanze, una volta filtrate ed espulse con l'urina, esercitano la loro azione antimicrobica sull'uretra, dove inibiscono l'adesione batterica alle cellule epiteliali del tratto urinario. Meccanismo d'azione I frutti di mirtillo americano rendono antiadesiva la superficie delle mucose e ostacolando l'aderenza dei batteri all'epitelio urinario, incluso l'Escherichia coli (patogeno spesso responsabile di cistiti). Molto utile per prevenire le recidive, questo rimedio naturale non risulta altrettanto efficace nel contrastare le aderenze batteriche conclamate. Pertanto, negli episodi di cistite acuta, i farmaci di sintesi offrono maggiori garanzie terapeutiche rispetto al succo di mirtillo americano. Effetti collaterali Assunto a dosi elevate e per periodi prolungati, può provocare diarrea. È controindicato nei soggetti in terapia con anticoagulanti (ne aumenta l'effetto). Sull'etichetta di moltissimi rimedi naturali si leggono controindicazioni in gravidanza e allattamento. Spesso si tratta di semplice cautela, necessaria non tanto perché la droga si sia dimostrata pericolosa, quanto per l'assenza di studi che ne documentino l'assoluta sicurezza in queste delicate condizioni fisiologiche.

Diuretici Pur non esibendo un'azione antimicrobica diretta, questi rimedi fitoterapici - uniti all'abbondanza di acqua - incrementano la diuresi, favorendo il lavaggio del tratto urinario e la diluizione della carica batterica presente in vescica. Tra le fonti diuretiche ricordiamo l'asparago (rizoma, radici), la betulla (foglie), l'equiseto (parti aeree), la gramigna (rizoma), l'ortosifon (foglie), l'ortica (pianta fiorita, radici), il prezzemolo (parti aree, radici) e la verga d'oro (sommità fiorite).

Antinfiammatori e Spasmolitici Talvolta vengono associate anche droghe ad azione antinfiammatoria e spasmolitica, come la camomilla. Camomilla Appartiene al Genere Matricaria e alla specie camomilla. Ha un effetto blandamente sedativo, antinfiammatorio e calmante. I principi attivi sono: olio essenziale (alfa-bisabololo, guaiazulene, camazulene e farnesene), i flavonoidi (apigenina, quercetina, apiina e luteolina) e i lattoni matricina e des-acetil-matricarina. Le proprietà spasmolitiche sono attribuibili soprattutto a eupatuletina, quercimetrina e alle cumarine (buone anche per la digestione). La camomilla, oltre che nella cistite, trova impiego anche per la dismenorrea, nei crampi intestinali, negli spasmi muscolari e nei reumatismi.

Modalità di Assunzione Tutti questi rimedi naturali vengono spesso assunti sotto forma di infusi (tisane o macerati) per amplificarne l'azione "diluente e dilavante". In commercio si trovano anche delle compresse agli estratti secchi concentrati e standardizzati nei principi attivi che caratterizzano le singole droghe o, in alternativa, le tinture madri e gli estratti fluidi.

Acqua e Cistite Importanza dell'acqua nella dieta per la cistite L'acqua è un fattore molto importante nel trattamento della cistite. Bere in abbondanza permette di incrementare la diuresi. A sua volta, un maggior flusso di urina permette di sciacquare frequentemente l'uretra, espellendo più efficacemente i batteri patogeni. Ovviamente il generoso apporto di liquidi non include le bevande potenzialmente irritanti. Si consiglia dunque una temporanea sospensione di; caffè, alcol, bevande a base di caffeina, energy drink ecc. Esempio di Tisana Contro la Cistite Ingredienti Uva ursina (foglie sminuzzate, azione antimicrobica): 3 cucchiai.

Betulla (foglie sminuzzate, azione diuretica): 2 cucchiai.

Timo (foglie sminuzzate, azione antinfiammatoria e analgesica): 1 cucchiaio. Procedimento Preparare l'infuso facendo bollire un litro e mezzo di acqua e versarlo sulla miscela di erbe. Mescolare e lasciare raffreddare coprendo la tazza con un coperchio. Bere 3-4 bicchieri al giorno lontano dai pasti. Controindicazioni Età inferiore ai 12 anni, gravidanza, allattamento, disturbi di stomaco, edema periferico per insufficienza cardiaca o renale. Assumere la tisana soltanto previo consenso medico; è infatti necessario accertare preventivamente l'assenza di controindicazioni, la possibile interazione con terapie farmacologiche in atto e l'adeguatezza del rimedio al tipo di cistite di cui si soffre (non tutte hanno un'origine microbica).