Chetoni Esogeni per Dimagrire: Funzionano?

La chetosi patologica grave invece, si manifesta prevalentemente nei pazienti diabetici di tipo 1 in fase di scompenso. Altre cause e fattori predisponenti chetosi sono: infezioni , abuso di alcol , stress emozionale , pancreatite , emorragie gastrointestinali , infusione endovenosa di destrosio in gravidanza ecc.

Questo dovrebbe consentire di trarre beneficio da una condizione di chetosi alimentare lieve e controllata senza però dover fronteggiare gli aspetti negativi normalmente correlati . Attenzione però, com'è intuibile alcuni vantaggi della dieta chetogenica derivano dalla privazione stessa di carboidrati , non dall'aumento di chetoni, ragione per la quale non è detto che sia possibile ricreare la stessa condizione assumendoli per via esogena.

Nell' organismo , il β-HB può essere convertito in acido acetoacetico , che entrerà nel percorso energetico tramite la beta-chetotialasi , dividendosi in due molecole di acetil-CoA che entreranno poi nel ciclo di Krebs per generare ATP . Le rimanenti molecole di β-HB vengono quindi convertite in acetone attraverso il meccanismo di eliminazione dell' acetoacetato decarbossilasi .

Esistono altri esteri chetonici come l' acetoacetato / D / L 1,3-butandiolo ( racemico ). Questo diestere è stato testato nei subacquei in profondità e pare non sia disponibile in commercio.

Servono Realmente?

I corpi chetonici sono utili?

Si, i corpi chetonici, prodotti a livelli fisiologici possono essere molto utili all'organismo.

Questo perché gli acidi grassi non sono in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica e, logicamente, non possono venire utilizzati dal cervello a scopo energetico. I corpi chetonici, al contrario, riescono a raggiungere le cellule nervose ottemperando – seppur in parte – alla loro richiesta calorica.

Quindi, nel caso si riducesse la glicemia – come ad esempio lontano dai pasti o a seguito di attività motoria prolungata – la disponibilità di corpi chetonici assume il ruolo di supporto alla regolazione epatica (glicogenolisi e neoglucogenesi).

I corpi chetonici fanno male?

Sì, possono essere nocivi, ma non a concentrazioni fisiologiche; gli effetti indesiderati riguardano soprattutto i casi di patologia.

Tutti produciamo corpi chetonici e ne traiamo vantaggio. Ovviamente questo non ha nulla a che vedere con le diete chetogeniche o con l'assunzione di chetoni esogeni. Soprattutto i regimi alimentari low-carb, medium protein e high fat, se non gestiti a dovere – quindi previo monitoraggio costante dello stato di chetosi – possono essere controproducenti per lo sportivo e creare disagi di varia natura.

A rimanere particolarmente "stressati" sono certamente il cervello, il fegato e i reni. Attenzione però, dando per scontato il pieno stato di salute, l'organismo dovrebbe essere perfettamente in grado di smaltire le concentrazioni di chetoni prodotte – cosa che non avviene, per esempio, nel diabetico, nell'insufficiente renale ecc.

D'altro canto, in termini di sicurezza non è comunque corretto considerare "normale" lo stato di chetosi prolungata, soprattutto se intensa.

I chetoni esogeni sono utili?

Gli unici effetti dimostrabili dei chetoni esogeni sono il minor senso di sazietà (per l'effetto inibente sulla grelina) e un blando effetto anticatabolico. Miglioramento dell'umore, effetto tonico e terapeutico su alcune condizioni patologiche, ma soprattutto la promozione del dimagrimento, sono presunti o addirittura inesistenti.

In particolare abbiamo visto come i chetoni possano essere utilizzati anche a scopo energetico. Questo è verissimo per il cervello, e da qui la loro grande utilità nel fisiologico, ma anche per altri tessuti. Possedendo questa funzione, va da sé che – come glucosio, acidi grassi e amminoacidi – forniscano chilocalorie, più precisamente 4-5 kcal / g. Per il principio essenziale del bilancio calorico, in un regime dietetico normale, assumendo chetoni esogeni si otterrebbe esattamente l'effetto opposto.

C'è anche da considerare che, come abbiamo visto sopra, per un meccanismo di "difesa", l'aumento eccessivo di corpi chetonici nel sangue tende a ridurre il metabolismo ossidativo degli acidi grassi. Il risultato è una minor efficienza della mobilitazione e del consumo di acidi grassi, quindi esattamente l'opposto dell'obbiettivo prefissato per il dimagrimento.

Tralasciando che i corpi chetonici vengono assunti per soluzione acquosa, quindi pur inibendo la grelina non forniscono un vero e proprio senso di "occupazione gastrica", potrebbero fungere da pasti sostitutivi; è però da osservare che tali prodotti non hanno nemmeno lontanamente una composizione sovrapponibile a quella alimentare, ragione per la quale si possono considerare sbilanciati.

