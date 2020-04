Centella asiatica

Nota : la medicina tradizionale non è sostenuta dagli stessi fondamenti scientifici della medicina occidentale, ragion per cui le indicazioni riportate di seguito non devono essere confuse con quelle effettivamente dimostrate (approfondite nel paragrafo delle Proprietà ed Efficacia).

E' stato dimostrato che la centella agisce positivamente sul tessuto connettivo , la sostanza biologica di sostegno e protezione presente in vari tessuti corporei. In tal modo favorisce i processi di riparazione delle ferite e rinforza il tono e l'elasticità dei vasi sanguigni .

Gli integratori di centella sono disponibili sotto forma di estratto secco (confetti, capsule , compresse) o soluzione idroalcolica da assumere per bocca. Una dose di centella da 60-180 mg/die, in un periodo di 4-8 settimane, migliora la circolazione del sangue e riduce il gonfiore delle gambe.

Quando non dev'essere usata la centella?

Applicata sulla pelle, la centella è molto probabilmente sicura anche per le donne in gravidanza. Tuttavia, nella stessa condizione e anche in allattamento, se ne sconsiglia l'utilizzo per via orale.