Cellulite: tisane contro la cellulite

Vite Rossa Contro la Cellulite La Vite rossa (Vitis vinifera, varietà tinctoria; Fam. Vitaceae) è una pianta che trova impiego in quasi tutte le tisane anticellulite.

Della vite rossa si utilizzano le foglie, raccolte dopo la vendemmia quando presentano il caratteristico colore rosso. Tale droga viene utilizzata per la cura delle affezioni venose e circolatorie, grazie alla presenza principale di: Flavonoidi: quercetina, isoquercetina, rutina, kemferolo, luteolina;

Antociani (tannini antocianici e leucoantocianici): gallocatecolo, catecolo, gallato di epicatecolo, peonodolo, malvidolo, delfini dolo. Le foglie devono contenere almeno il 4% di polifenoli totali e lo 0,2% di proantocianidine.

L'azione protettiva della vite rossa si esplica attraverso la funzione che le proantocianidine esercitano sulla stabilizzazione dei capillari, prevenendo l'aumento della permeabilità di questi sottilissimi vasi sanguigni: le proantocianidine stabilizzano le fibre di collagene e l'elastina, rafforzando in questo modo la matrice del tessuto connettivo vascolare.

Non sono noti effetti collaterali associati all'uso delle foglie di vite rossa sia in tisana che in formulazioni da banco, quindi può essere usata tranquillamente purché venga rispettata la posologia raccomandata. In gravidanza, allattamento, ed in presenza di qualsiasi altra patologia, è sempre raccomandabile il consiglio medico, nonostante la Vite rossa rappresenti un fitoterapico sicuro.