Con il termine cassia si fa riferimento ad un genere di piante largamente utilizzate dall'uomo, appartenenti alla famiglia delle leguminose.

Tra le numerose specie di cassia ricordiamo:

Cassia fistula: specie originaria dell'Etiopia e coltivata nelle regioni tropicali; i suoi frutti contengono una polpa nerastra, di odore caratteristico e sapore dolciastro. Per la presenza di acidi organici, pectine , elevate quantità di fruttosio e derivati antrachinonici, trova impiego come blando lassativo , specie per i bambini.

Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna.

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: