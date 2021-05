In particolare, la cascara risulta indicata qualora si voglia ottenere una defecazione facile, caratterizzata da feci poltacee, morbide ed abbondanti. La sua azione purgante è inferiore rispetto a quella della senna e del succo d' aloe ; tuttavia se assunta ad alte dosi esercita un'azione piuttosto violenta. Per questo motivo andrebbe evitato qualunque abuso o utilizzo prolungato.

Modo d'Uso

Della cascara si utilizza la corteccia essiccata che può essere reperita in taglio tisana per la preparazione di bevande che siano in grado di favorire il transito intestinale. Allo stesso tempo, gli estratti della corteccia della pianta possono essere contenuti in integratori alimentari (sempre impiegati per favorire il transito intestinale) e all'interno di farmaci da banco (OTC) con indicazioni per il trattamento a breve termine della stitichezza.

Tuttavia, è bene precisare che molto spesso la cascara non è venduta singolarmente, ma nel complesso di preparazioni lassative a base di droghe antrachinoniche (senna, frangola e rabarbaro). Allo stesso modo, anche negli integratori alimentari e nei farmaci da banco che la contengono, gli estratti della corteccia della pianta non sono gli unici ingredienti, ma sono associati ad estratti di altre piante aventi proprietà analoghe.

In qualsiasi caso, prima di utilizzare la cascara in qualsiasi sua forma, è molto importante il consulto preventivo con il proprio medico allo scopo di individuare eventuali controindicazioni all'uso di simili prodotti.