Oltre alla L-Carnitina (forma base) sono noti i suoi derivatii Acetil-L-carnitina e Propionil-L-carnitina.

L-Carnitina

La L-carnitina (LC), per iniezione o per via orale, è indicata clinicamente nel trattamento di:

Carenza primaria di carnitina

Carenza secondaria di carnitina.

Queste carenze, molto diverse tra loro (alcune genetiche, altre subordinano ad altri disturbi o trattamenti), possono determinare complicazioni gravi. La più importante è la cardiomiopatia, presente nei bambini che soffrono di carenza primaria genetica di carnitina.

Tra le cause di carenza secondaria di carnitina ricordiamo:

Farmaci o principi attivi per: terapia antibiotica, chemioterapia, terapia antivirale con zidovudina antivirale, acido valproico

Emodialisi, nella quale l'alterazione dell'omeostasi della carnitina determina anomalie, e che può essere risolta con la somministrazione di L-carnitina.

Acetil-L-Carnitina

L'acetil-L-carnitina (ALC) è presente nel sistema nervoso centrale (SNC) ed ha una struttura simile a quella dell'acetilcolina. È essenziale per la sintesi della mielina, favorisce la sintesi del "Fattore di Crescita Nervoso" (NGF), è essenziale per il metabolismo del glutammato (derivato amminoacidico), contrasta il meccanismo del dolore. Diversi studi hanno dimostrato infatti che il trattamento con acetil-L-carnitina riduce il dolore neuropatico. L'acetil-L-carnitina è stata proposta per il trattamento delle lesioni meccaniche e infiammatorie dei nervi periferici, in dosi di 0,5-1,5 g / die, con le quali potrebbe:

Migliorare la morfologia nervosa

Ottimizzare la conduzione

Supportare la rigenerazione

Ridurre il dolore.

Propionil-L-Carnitina

La propionil-L-carnitina (PLC) è stata proposta nel trattamento di malattie quali:

Arteriopatia obliterante periferica (PAD), in dosi di 2-3 g / die per via orale, o 300-600 mg / die per via endovenosa

Insufficienza cardiaca congestizia, per incrementare la tolleranza allo sforzo, in dosi di 2 g / die

Le proprietà farmacologiche attribuite alla propionil-L-carnitina sono: