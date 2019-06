Come abbiamo visto, la carnitina ricopre un ruolo di fondamentale importanza in quella che è la produzione di ATP - quindi di energia - a livello mitocondriale. Senza energia, le cellule dell'organismo non riuscirebbero a sopravvivere, poiché tutti i processi necessari alla vita cellulare non potrebbero aver luogo.

Alla luce dell'importante ruolo biologico svolto da questa molecola, l'integrazione con carnitina è stata proposta come possibile rimedio in caso di astenia e fatica sia fisica che mentale; condizioni che potrebbero essere causate da deficit/insufficienza di questo derivato amminoacidico, ad esempio, per un incrementato fabbisogno o per un ridotto apporto con la dieta. Allo stesso tempo, l'integrazione di carnitina nelle sue diverse forme è stata altresì proposta in ambito cardiologico, neurologico ed antiaging, ma anche in ambito sportivo per via degli effetti che sembra esercitare nei confronti del tessuto muscolare.

L'utilizzo di medicinali a base di carnitina è riservato soprattutto al trattamento di specifici deficit primari e secondari della molecola in questione, le cui conseguenze possono essere anche molto gravi. I medicinali a base di propionil-L-carnitina, invece, vengono utilizzati perlopiù in presenza di insufficienza cardiaca congestizia allo scopo di incrementare la tolleranza allo sforzo fisico e in presenza di arteriopatia obliterante periferica.

Tuttavia, è doveroso precisare che, prima di assumere integratori o medicinali a base di carnitina, è sempre opportuno chiedere il parere preventivo del proprio medico, a maggior ragione se si soffre di particolari disturbi o patologie o se vi sono terapie farmacologiche in atto. In particolare, sindromi e patologie provocate e/o caratterizzate da un deficit importante di carnitina, generalmente, richiedono sempre l'intervento della suddetta figura sanitaria.