Come viene prodotta la carnitina nell'organismo?

In condizioni di normalità, il corpo produce quantità sufficienti di carnitina, usando come precursore un amminoacido: la lisina. Sono necessari diversi enzimi e la disponibilità di acido ascorbico o vitamina C e ione ferroso (Fe 2+) per portare a termine il processo biosintetico.

Ruolo biologico della carnitina

La carnitina è un derivato amminoacidico fondamentale per il metabolismo della maggior parte dei mammiferi, degli uccelli, dei batteri e delle piante.

La Carnitina è essenziale per il trasporto degli acidi grassi dal citoplasma alla matrice mitocondriale, dove vengono ossidati per produrre energia sotto forma di ATP (Adenosin-trifosfato)

Inoltre la Carnitina permette di "detossifiocare" il mitocondrio dall'eventuale accumulo di gruppi acile derivanti dal metabolismo dei vari nutrienti.