Quando si parla di carenza di carnitina ci si riferisce ad una serie di condizioni patologiche caratterizzate da livelli drasticamente bassi di questa preziosa molecola. Le carenze o deficit di carnitina possono suddividersi in:

Deficit di carnitina primari, causati da mutazioni che interessano geni codificanti per le proteine coinvolte in quello che viene definito sistema della carnitina (quest'ultimo è l'insieme delle reazioni che consentono alla carnitina di svolgere il suo compito e che vedono il coinvolgimento non solo di questo derivato amminoacidico, ma anche di suoi derivati, proteine e trasportatori specifici localizzati sulla membrana cellulare e mitocondriale);

Deficit di carnitina secondari che possono essere dovuti a:

Incrementato fabbisogno (si può verificare in caso di sepsi o infezioni gravi, in seguito ad interventi chirurgici, ecc.);



Ridotto apporto (evenienza che può verificarsi quando si seguono diete scorrette o inadeguate, quando si è sottoposti a nutrizione parenterale protratta per lunghi periodi, ecc.);



Eccessiva perdita (può essere indotta dall'assunzione di alcuni tipi di farmaci, da un'eccessiva diarrea, dall'emodialisi, ecc.);



Ridotta sintesi indotta da patologie a carico di reni e fegato (ad esempio, cirrosi, insufficienza renale, ecc.).

La sintomatologia e il suo esordio possono variare in funzione del tipo di deficit preso in considerazione e in funzione della gravità della malattia. Ad ogni modo, entrambe le tipologie di carenza presentano alcuni sintomi comuni, quali:

Debolezza e affaticamento muscolare;

Accumulo di lipidi nel cuore, nei muscoli e nel fegato;

Cardiomiopatie;

Epatopatie;

Disturbi renali e del sistema nervoso.

Nei casi più gravi, inoltre, può sopraggiungere anche la morte.

Come si può notare, indipendentemente dalla causa scatenante, quando la carnitina è carente nell'organismo, la forza muscolare è compromessa e si va incontro allo sviluppo di affaticamento e debolezza. La carnitina, infatti, si concentra soprattutto (ma non esclusivamente) a livello dei muscoli dove riveste il suo ruolo fondamentale nella produzione di energia. La sua mancanza o insufficienza non consente un adeguato trasporto degli acidi grassi all'interno del mitocondrio, di conseguenza, essi non possono essere ossidati e la produzione di ATP - quindi, di energia - non avviene. Mancando la principale fonte di energia, le cellule non riescono a portare a termine i processi che ne garantiscono il funzionamento e la sopravvivenza, pertanto, tessuti ed organi ne risentono.

Trattamento

Il trattamento dei deficit di carnitina prevede la somministrazione di medicinali a base di L-carnitina o suoi esteri (acetil-L-carnitina, propionil-L-carnitina) per via orale, oppure per via endovenosa, a seconda dei casi. In queste situazioni, l'intervento del medico è sempre necessario.