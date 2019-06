In quanto elemento di fondamentale importanza nella produzione di energia in tutte le cellule - e, in particolare, in quelle muscolari - l'uso della carnitina è stato proposto anche per favorire e incrementare la resistenza muscolare e la performance fisica e atletica.

Mentre per quanto riguarda l'uso della carnitina in ambito sportivo le opinioni tendono ad essere contrastanti per via degli studi dai risultati opposti (una parte conferma l'utilità della carnitina per migliorare la performance sportiva e facilitare il recupero, mentre l'altra parte no); alcune ricerche condotte su pazienti anziani hanno mostrato come l'assunzione di carnitina in dosaggi di 1,5-2 grammi al giorno, possa determinare un incremento della forza muscolare e una riduzione della fatica.