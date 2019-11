Il carbone vegetale, detto anche carbone attivo o carbone attivato , è una polvere ottenuta per lavorazione del legname e dei suoi cascami. Il legno - che può appartenere a specie differenti (di pioppo, salice , betulla ecc.) o essere sostituito da segatura, gusci e noccioli di frutta - viene sottoposto ad una combustione senza fiamma (si riscalda ad elevate temperature - 500/600°C - in atmosfera povera di ossigeno). Il carbone così ottenuto viene quindi trattato per conferirgli la caratteristica porosità, che ne aumenta enormemente la superficie adsorbente rendendolo particolarmente utile nel settore medico - farmaceutico. Il risultato è una polvere, finissima, estremamente porosa, inodore e insapore.

Proprietà

Il carbone vegetale viene utilizzato come antitossico, grazie alla capacità di adsorbire e trattenere gran parte dei veleni formando un complesso che viene eliminato dal tubo digerente senza essere assorbito. La somministrazione di carbone vegetale, seguita da quella di un purgante salino per eliminare il complesso originatosi, rappresenta, per esempio, una classica strategia di intervento in caso di avvelenamento da funghi. E' usato principalmente nel trattamento degli avvelenamenti orali acuti per la sua capacità di ridurre l'assorbimento sistemico delle sostanze ingerite. Non è un efficace antidoto nell'avvelenamento da sali di ferro, cianuri, malathion e alcuni solventi organici come il metanolo o glicole etilenico; è inefficace contro l'azione lesiva degli acidi corrosivi e degli alcoli caustici.

Il Carbone vegetale viene inoltre impiegato nella preparazione dietetica ad alcuni esami clinici (ecografia dell'addome superiore), per adsorbire i gas intestinali che ne impedirebbero la corretta interpretazione.

Le proprietà adsorbenti nei confronti di liquidi, idrogenioni e gas, rendono il carbone vegetale un supplemento particolarmente utilizzato in presenza di aerofagia, diarrea, meteorismo e flatulenza, grazie anche al blando effetto disinfettante a livello intestinale. L'utilità clinica è comunque controversa perché non bisogna dimenticare la sua capacità di adsorbire non solo gas e liquidi in eccesso, ma anche farmaci (che non devono essere assunti nell'intervallo compreso fra 30 minuti prima e 2 ore dopo).

Indicazioni Tradizionali del Carbone Vegetale

Carbone vegetale online

Online è disponibile un integratore di Carbone vegetale, che in presenza di eccessi gastrointestinali, aiuta a ridurre la creazione di gas causa del fastidioso gonfiore addominale. Alle note proprietà del Carbone si uniscono quelle del Cumino, che favorisce i processi digestivi contribuendo a regolare la motilità intestinale. Si consiglia di assumere almeno 3 compresse, da deglutire preferibilmente dopo il pasto principale. La dose può essere raddoppiata a 6 compresse, 3 dopo pranzo e 3 dopo cena, secondo necessità.

TUTTE LE OFFERTE AMAZON IN SALUTE E CURA DELLA PERSONA

In alternativa si può optare per un integratore di Carbone vegetale che contribuisce alla riduzione dei gas intestinale dopo il pasto. Il carbone attivo contenuto nell’integratore è un ingrediente di provenienza 100% vegetale, ottenuto con un procedimento di carbonizzazione specifico che permette di creare una rete di pori; questo aumenta considerevolmente la superficie specifica di assorbimento del carbone. La modalità di assunzione prevede quattro compresse al giorno, all'occorrenza. Non superare le dosi indicate. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1g di carbone almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto.