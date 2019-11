Calendula - Proprietà e Indicazioni Terapeutiche

Ottenuto dalla macerazione dei fiori di Calendula Officinalis, l'olio di Calendula è ricco di antiossidanti e vitamina A, con proprietà lenitive e cicatrizzanti. Ottimo rimedio naturale per la cura delle pelli sensibili soggette a irritazioni, screpolature e arrossamenti. Particolarmente indicato per il trattamento di smagliature, cicatrici e per la prevenzione delle ragadi al seno. Per le sue proprietà idratanti e nutrienti, dona alla pelle del viso un aspetto disteso e voluminoso. Il prodotto è 100% naturale, senza allergeni, senza parabeni, senza oli minerali e senza siliconi.

Questo unguento, preparato col 10% di Calendula officinalis in piena fioritura, contiene l’80% di ingredienti vegetali certificati bio ed è privo di oli minerali, ingredienti con microplastica, OGM e profumi di sintesi. La Calendula, impiegata fin dall'antichità per le sue proprietà lenitive, è un condizionante cutaneo naturale che sostiene i processi formativi cutanei e che mantiene le normali funzioni fisiologiche della pelle.

Per uso esterno, la calendula si presta alla realizzazione di creme, tinture o impacchi contro acne , foruncoli , ustioni ed ulcere. Anche infiammazioni localizzate in profondità e ferite purulente risentono dei vantaggi delle applicazioni esterne a base di calendula. Recenti studi hanno evidenziato che sono soprattutto le infezioni della pelle causate da stafilococchi a reagire bene all'applicazione di preparati a base di questa pianta. L'attività antibiotica, dovuta ai flavonoidi e alle saponine, è diretta verso svariati microorganismi, in particolare contro i batteri Gram-positivi , quali Staphylococcus aureus e Streptococcus betahaemolyticus. In ambito ginecologico la calendula favorisce la regolarizzazione del ciclo mestruale , particolarmente in donne anemiche e soggette a crisi nervose; inoltre attenua i dolori mestruali .

Rimedi fai da Te

Crema alla Calendula

Buone creme a base di calendula sono reperibili in farmacia o in erboristeria, ma se ne può preparare una anche da soli in modo molto semplice. Occorre prendere 20g di fiori freschi di calendula, metterli in un vasetto (anche quelli da conserva vanno benissimo) e ricoprirli con olio di oliva. Mettere il recipiente al sole e lasciare riposare il tutto per almeno 12 ore, in modo che l'olio possa assorbire gli oli essenziali e gli altri principi attivi presenti nei fiori.

Fare sciogliere in un pentolino 5g di burro di cacao e 5 g di cera d'api, unire tutti gli ingredienti e lasciare raffreddare. La crema alla calendula così preparata è ideale come idratante per mani e viso, ma si può tranquillamente utilizzare per il trattamento dell'acne, dei foruncoli e delle piaghe da decubito.

Infuso di Calendula

L'infuso di calendula si ottiene mettendo 2 cucchiaini da tè di fiori di calendula, essiccati all'ombra, in ¼ di litro di acqua bollente.

Coprire la tazza e filtrare dopo 10 minuti di infusione.

Berne 3 tazze al giorno si rivela assai utile per regolarizzare il flusso mestruale e curare le mucose del tratto digerente e dello stomaco in caso di infiammazioni croniche.

L'infuso agisce anche su gengive e gola infiammata, mentre una garza in esso imbevuta dà sollievo se applicata su ustioni (anche quelle causate dal sole), eczemi, eruzioni cutanee o ferite.

Tintura di Calendula

La tintura di calendula sfrutta maggiormente i principi attivi di questa pianta, e si prepara mettendo a bagno, per 10 giorni, 20g di fiori di calendula in 100ml di alcol al 60%.

Passato questo tempo, si filtra la tintura spremendo bene i fiori prima di gettarli.

La tintura si può usare per tamponare i foruncoli, oppure - diluendola in rapporto 1:10 (una goccia di tintura per 10 gocce d'acqua) - per bagnare garze da applicare su eruzioni cutanee, scottature o ferite.

Pomata di calendula

Si trova in commercio ed è composta da 4g di tintura madre di calendula e vaselina sino a 100g.

La pomata di calendula è un ottimo calmante, che porta rapidamente alla guarigione tagli, lacerazioni, screpolature alle mani ed alle gambe, e piccole ferite settiche.

Per concludere, occorre sottolineare che la calendula non è un antisettico in senso stretto, tuttavia, in sua presenza, i germi non sono in grado di attecchire.

Contenuto sponsorizzato: Mypersonaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Mypersonaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.