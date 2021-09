Ogni grammo di calcio citrato contiene circa 210 milligrammi di calcio elementare, poco più della metà di quello contenuto in un grammo di calcio carbonato. Questi due sali rappresentano le più comuni fonti di calcio negli integratori e nei prodotti dietetici destinati all' integrazione del minerale, spesso arricchiti con vitamina D per favorirne l' assorbimento . Poiché questo diviene ottimale in ambiente acido, il citrato di calcio è indicato alle persone affette da ipocloridria e può essere assunto anche a stomaco vuoto. Viceversa, le persone che soffrono di acidità di stomaco dovrebbero preferire il calcio carbonato, da assumere in concomitanza dei pasti; in alternativa, il calcio carbonato può essere assunto anche a digiuno in associazione con un succo di frutta od una spremuta di agrumi , sorgenti naturali di acido citrico contenenti anche piccole quantità di citrato di calcio.

Il calcio citrato è noto per essere un importante e diffuso integratore di calcio , un minerale essenziale per la buona salute delle ossa , dei denti , ma anche dell'intero organismo. Allo stesso scopo può essere aggiunto agli alimenti cosiddetti fortificati , quindi arricchiti artificialmente di questo ed eventualmente di altri nutrienti .

A dispetto di quanto affermato, spesso a scopi puramente commerciali, vari studi [ 1 , 2 , 3 ] sottolineano l'assenza di differenze significative in termini di assorbimento e biodisponibilità del calcio citrato e del calcio carbonato in persone sane.

Gli effetti collaterali del citrato di calcio, oltre ad un aumento dell' acidità gastrica in individui predisposti, possono includere piccoli disordini intestinali come gonfiori , nausea , e stitichezza .

Indipendentemente dalla fonte di calcio scelta, ricordiamo che la percentuale di minerale assorbita dipende in prima istanza dalla dose: è massima per apporti inferiori ai 500 mg e tende a decrescere per apporti superiori. Perciò, nel caso in cui il medico consigli un integrazione con 1000 mg di calcio al giorno, potrebbe essere utile suddividere la dose in due diverse assunzioni giornaliere da 500 mg (scelta che va ovviamente discussa con il medico stesso). Ricordiamo infatti che l'utilizzo di integratori a base di calcio andrebbe preventivamente discusso con il proprio medico curante, specie in presenza di malattie o contemporanea assunzione di farmaci od altri integratori. Condizioni come calcoli renali , iperparatiroidismo e concomitante terapia con antiacidi , digossina o antibiotici tetraciclinici ( tetraciclina , demeclociclina, doxiciclina , minociclina od oxitetraciclina), potrebbero infatti renderli controindicati o richiedere un aggiustamento della dose.

