Ricordando l'importanza del pieno rispetto delle indicazioni mediche riguardanti durata, dosaggi e modalità d'impiego, riportiamo le dosi di assunzione solitamente impiegate:

Condizione Dose di Calcio carbonato **

Osteoporosi 2500 - 7500 mg/die per via orale, diviso in 2-4 assunzioni giornaliere

Ipocalcemia 900 - 2500 mg/die per via orale, diviso in 2-4 assunzioni giornaliere; la dose può essere aggiustata al bisogno per mantenere un ottimale livello di calcio nel sangue.

Dispepsia 300 - 8000 mg/die per via orale, diviso in 2-4 assunzioni giornaliere.

Ulcera duodenale* 1250 - 3750 mg/die per via orale, in 2-4 assunzioni giornaliere.

Ulcera gastrica* 1250 - 3750 mg/die per via orale, diviso in 2-4 assunzioni giornaliere.

Esofagite erosiva* 1250 - 3750 mg/die per via orale, diviso n 2-4 assunzioni giornaliere.