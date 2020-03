Biotina come Integratore

Indicazioni Perché si usa la Biotina? A cosa serve? La Biotina costituisce una vitamina preziosa per l'intera economia cellulare, in quanto coenzima di numerosi enzimi, noti come carbossilasi, particolarmente attivi nel metabolismo intermedio. Enzimi come la Piruvato carbossilasi, la ProprionilCoA carbossilasi, la Metilcrotonil Coa Carbossilasi e l'AcetilCoA carbossilasi sono alcuni dei principali enzimi coinvolti nel metabolismo di zuccheri, grassi e proteine, che richiedono l'intervento della Biotina. Proprio in virtù del suo prezioso ruolo metabolico, la Biotina risulterebbe utile nel: Trattamento di alcuni deficit enzimatici congeniti;

Miglioramento del metabolismo degli zuccheri, compromesso in alcune patologie come il diabete;

Nel miglioramento della qualità degli annessi cutanei, come dimostrato in particolari condizioni pediatriche caratterizzate dalla presenza di capelli sottili e fragili;

Nel miglioramento della qualità delle unghie;

Nel miglioramento del metabolismo intermedio. Nonostante alcune evidenze incoraggianti, per molte delle suddette attività mancano ancora trial clinici degni di nota in grado di avvalorare le ipotesi formulate.

Proprietà ed Efficacia Quali benefici ha dimostrato la Biotina nel corso degli studi? Tralasciando i rari deficit enzimatici, per i quali la Biotina diventa un elemento chiave, gli studi sono alquanto discordi sulla reale utilità dell'integrazione con Biotina.

Al momento la Biotina sembrerebbe utile nel: Migliorare il profilo glicemico e la condizione di insulino-resistenza nei pazienti affetti da diabete di II°tipo;

Bloccare la caduta di capelli nei pazienti con deficit di Biotina. Decisamente ridotti sarebbero invece gli effetti anticaduta della Biotina su individui con valori normali di questa Vitamina;

Migliorare lo spessore e l'integrità delle unghie. In tutti questi studi, i dosaggi di Biotina utilizzati potrebbero tuttavia facilmente essere raggiunti con una sana alimentazione.

Dosi e Modo d'uso Come usare la Biotina Classicamente la Biotina, sotto forma di integratori, è presente nella formulazione di supplementi multivitaminici.

La Biotina, in combinazione con lo Zinco, può risultare utile nel trattamento di alopecia e di caduta precoce di capelli e barba, perché ne aiuta la crescita e l’infoltimento. È una valida alternativa naturale alle fiale anticaduta. Migliora inoltre la fragilità e lo spessore delle unghie. Attenua irritazioni cutanee e pelle secca. Inoltre non contiene Magnesio Stearato, che è un additivo presente in molti integratori. Importante Prima di ricorrere all'uso di rimedi naturali ed integratori è sempre bene chiedere il parere preventivo del proprio medico, a maggior ragione se si soffre di patologie, se ci si trova in particolari condizioni (ad esempio, gravidanza o allattamento al seno) e/o se si stanno seguendo terapie farmacologiche. Questo perché anche i prodotti naturali possono interferire con l'azione di farmaci e medicinali, possono causare effetti indesiderati e possono presentare controindicazioni all'uso. Inoltre, si ricorda che è bene acquistare prodotti titolati e standardizzati in principi attivi; solo in questo modo, infatti, è possibile conoscere realmente quali e quante sostanze attive si stanno assumendo.

Effetti Collaterali L'uso di Biotina è generalmente sicuro e ben tollerato.

Il sovradosaggio fino a 10 mg/die non ha sortito particolari segni di tossicità.

Controindicazioni Quando non dev'essere usata la Biotina? L'uso di Biotina è controindicato in caso di ipersensibilità alla Vitamina o a molecole strutturalmente correlate.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto della Biotina? L'uso di anticonvulsivanti come la carbamazepina, la fenitoina o il fenobarbitale, soprattutto se prolungato a lungo nel tempo, potrebbe ridurre le concentrazioni plasmatiche di Biotina, per un incremento del suo metabolismo.

Gli antibiotici e l'Acido Pantotenico (vitamina B5) potrebbero ridurre le concentrazioni sistemiche di Biotina, riducendo la quota normalmente sintetizzata dalla microflora intestinale.