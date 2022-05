Beta-Carotene come Integratore: a cosa serve e quando si usa

Generalità Il Beta-carotene appartiene alla categoria dei carotenoidi, pigmenti vegetali precursori della vitamina A (retinolo) e responsabili della colorazione giallo-arancio di molti vegetali. Più precisamente, i carotenoidi sono delle sostanze altamente pigmentate, il cui colore varia dal rosso all'arancione, liposolubili (non si solubilizzano nell'acqua) e sensibili alla luce e al calore. Il Beta-carotene si trova in molti frutti, nei cereali, negli oli e nelle verdure a foglia verde, in patate dolci, zucca, spinaci, albicocche, peperoni e, naturalmente, nelle carote. In virtù della sua attività antiossidante, il Beta-carotene ha assunto nel tempo un'importanza clinica degna di nota, come vedremo accuratamente nel corso di questo articolo. Shutterstock Struttura Chimica del Beta-carotene

A cosa serve Perché si usa il Beta-carotene? Il Beta-carotene ha assunto un ruolo di rilevanza nel mondo dell'integrazione nutrizionale, in virtù delle sue differenti proprietà biologiche. Il Beta-carotene, infatti: Vanta proprietà antiossidanti, contrastando l'insorgere dei radicali liberi;

Costituisce la fonte principale di vitamina A per i vegetariani: in caso di necessità, il Beta-carotene viene convertito dall'organismo in vitamina A, coinvolta in funzioni biologiche molto importanti (per esempio la sintesi di glicoproteine);

Può essere convertito in retinolo (indispensabile per la visione), che a sua volta viene convertito in acido retinoico, essenziale per la crescita ed il differenziamento delle cellule: infatti, se non si forma vitamina A, l'organismo si trova in carenza, con la conseguente crescita anomala delle ossa, secchezza della cornea oculare (xeroftalmia) e disturbi della riproduzione;

Vanta anche importanti proprietà immunomodulatorie, preziose nel preservare la corretta funzionalità del sistema immunitario. La sua potenziale utilità contro la comparsa del cancro e delle malattie a carico dell'apparato cardiovascolare è in via di sperimentazione: per accertare questo possibile effetto si dovranno attendere studi più approfonditi. Alla luce di queste evidenze l'uso di Beta-Carotene potrebbe risultare utile nella prevenzione di differenti stati morbosi accomunati dalla medesima genesi ossidativa.

Proprietà ed Efficacia Quali benefici ha dimostrato il Beta-carotene nel corso degli studi? Nonostante i differenti trial clinici mostrino talvolta pareri discordanti, i dati epidemiologici suggeriscono l'utilità del Beta-carotene, assunto attraverso frutta e vegetali, nel prevenire differenti condizioni morbose, sia di natura ossidativa che oncologica. Da un'attenta disamina della letteratura, con le dovute eccezioni del caso, il Beta-carotene potrebbe risultare utile nel: Prevenire complicanze cliniche nelle donne ad alto rischio di tumore mammario;

Prevenire le scottature solari nei soggetti con pelli sensibili;

Prevenire bronchite e difficoltà respiratorie nei fumatori;

Ridurre il rischio di carcinoma ovarico nelle donne dopo la menopausa, anche so non ci sono ancora delle certezze;

Ridurre il rischio di morte associata alla gravidanza;

Prevenire la cecità notturna, la cataratta e la degenerazione maculare;

Migliorare la leucoplachia orale;

Migliorare le prestazioni fisiche negli anziani. Discorso specifico andrebbe invece fatto per due trial clinici: "Alpha Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study "(ATBC o "Finnish study") e il "Carotene and Retinol Efficacy Trial" (CARET), nei quali l'integrazione di Beta-carotene nei fumatori avrebbe aumentato l'incidenza di tumori al polmone. Ad onor di cronaca, i massimi esperti del settore sono ancora al lavoro per chiarire adeguatamente i possibili meccanismi che vedrebbero il Beta-carotene assumere in alcuni casi un attività anti-tumorigenica e in altri, invece, un effetto co-carcinogeno.

Dosi e Modo d'uso Come usare il Beta-carotene In Italia, l'apporto giornaliero massimo di Beta-carotene ammesso negli integratori alimentari è di 7,5 mg (clicca qui per consultare la revisione di settembre 2021 degli apporti giornalieri di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione). A tal proposito, potrebbe essere utile sapere che 2 mg di Beta-carotene sono contenuti in: Shutterstock 25 g di carote

40 g di bietole

45 g di formentino

50 g di spinaci

55 g di peperone rosso

65 g di mango

110 g di melone

130 g di albicocche

140 g di cachi. Non sono noti in letteratura casi di sovradosaggio. L'assunzione di integratori di Beta-carotene si riferisce alla popolazione non fumatrice. Differenti sono invece le indicazioni per i fumatori, come adeguatamente descritto nel paragrafo precauzioni per l'uso.

Effetti Collaterali L'uso di Beta-carotene si è rivelato generalmente sicuro e ben tollerato. Tuttavia a dosi superiori ai 30 mg giornalieri, assunti per periodi prolungati di tempo, il Beta-carotene potrebbe determinare la comparsa di carotenodermia, condizione reversibile caratterizzata da una colorazione giallastra della cute. Un altro possibile effetto collaterale, derivante da un consumo eccessivo di Beta carotene, è quello di bloccare la capacità di recupero di vitamine liposolubili dal fegato, come la vitamina D, impedendo la formazione di una riserva di queste vitamine: questo effetto collaterale può diventare particolarmente importante nei paesi lontani dall'Equatore, dove il deposito della vitamina D è fondamentale per fronteggiare la scarsità di luce invernale.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato il Beta-carotene? L'uso di Beta-carotene è controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo o a molecole strutturalmente correlate.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto del Beta-carotene? Il concomitante uso di colestiramina, colestipolo, oli minerali, orlistat, pectine e vitamina E potrebbe ridurre l'assortimento intestinale di Beta-carotene.