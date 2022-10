BCAA aminoacidi ramificati: a cosa servono, quando assumerli e dosaggio

A differenza della gran parte degli altri aminoacidi, i BCAA baipassano il metabolismo epatico e intervengono direttamente nel lavoro muscolare , dove servono da donatori di azoto per la sintesi di altri importanti aminoacidi, come la glutamina e l' alanina .

Per chi si allena nel bodybuilding e per gli sportivi , l' integrazione di BCAA "dovrebbe" quindi permette i seguenti vantaggi:

Per ristabilire le riserve di energia e per favorire la sintesi proteica, quindi diminuire il catabolismo post-allenamento .

Per i motivi su citati, la somministrazione dei ramificati durante l'esercizio fisico può anche servire per alleviare parte della fatica riscontrata in sessioni di allenamento prolungate .

Quanti BCAA assumere?

Quanti BCAA assumere per kg di peso corporeo?

Bisogna assumere 1 g di aminoacidi ramificati per ogni 10Kg di massa corporea - fisiologica desiderabile, se il soggetto è in sovrappeso, o reale, se la persona è in normopeso o se comunque ha una body fat che rientra nei parametri di normalità - suddivisi in prima, durante e dopo l'allenamento.

Quindi una persona "sana e in normopeso" di 80 kg, dovrebbe assumere 8 g di ramificati.

Più in generale, per integrare i BCAA in maniera sicura è possibile assumerne 10-20 g prima dell'esercizio, in acqua o in una bevanda zuccherina.

Viene spesso raccomandato un rapporto di 2:1:1 (leucina: isoleucina: valina) sulla base di alcuni studi che hanno effettivamente utilizzato un rapporto 2 o 3:1:1.

Rapporti diversi non sono stati confrontati.