Il grande interesse collettivo per le bacche di Goji è dovuto principalmente alla ricchezza nutrizionale di questi frutti, oltre all'esclusività di certe molecole in essi contenute.

Da tempi immemorabili, le bacche di Goji sono un elemento essenziale della medicina tradizionale cinese e, più in generale, del territorio asiatico. Solo recentemente, ovvero dai primissimi anni del XXI secolo, le bacche di Goji sono state introdotte (seppur marginalmente) nell'alimentazione occidentale. L'interesse per questi frutti non riguarda tanto il loro pregio gastronomico, quanto il relativo potere benefico sulla salute. Oggi, le bacche di Goji vengono utilizzate come integratore alimentare , alimento funzionale e principio fitoterapico da un'ampia fetta di popolazione, principalmente in merito alla loro ricchezza nutrizionale di: molecole uniche nel loro genere (vedi sotto), sali minerali “rari”, vitamine , antiossidanti e non solo.

Benché si tratti di un alimento estremamente ricco (ma non per questo “miracoloso”), rammentiamo che le bacche di Goji reperibili in commercio sono prevalentemente in forma disidratata o in polvere . Tale precisazione è a dir poco essenziale, poiché alcuni dei nutrienti già menzionati subiscono negativamente l'effetto “dell'invecchiamento alimentare”. In particolare, essiccando le bacche, esponendole alla luce, all'ossigeno e conservandole per lungo tempo, avviene una notevole decurtazione di acidi grassi polinsaturi, di vitamina E e di vitamina C (ma non solo), che tendono ad ossidarsi perdendo la propria funzione metabolica.

Anche in merito ai sali minerali, le bacche di Goji non deludono. Questi frutti contengono:

Rimanendo in ambito vitaminico, le bacche di Goji sembrano vantare un discreto contenuto vitamina C ( acido ascorbico ), anch'essa fortemente antiossidante. Peraltro, questa vitamina è un importantissimo precursore del collagene (proteina fondamentale dei tessuti connettivi ) e un elemento necessario al supporto dei sistemi di difesa immunitaria.

Le bacche di Goji contengono una discreta quantità di vitamine liposolubili, in particolare di vitamina E (tocoferoli o tocotrienoli) e di provitamina A (carotenoidi), entrambe con funzione antiossidante . Per la precisione, la vitamina E interferisce sul meccanismo ossidativo delle membrane cellulari, proteggendo i grassi polinsaturi . I carotenoidi sono molecole indispensabili anche per la protezione del meccanismo visivo e risultano necessarie al mantenimento dell'integrità epiteliale.

Il contenuto di carboidrati delle bacche di Goji è rilevante. I glucidi, semplici e complessi, costituiscono i macronutrienti energetici quantitativamente più importanti; come tali, partecipano considerevolmente all' apporto calorico totale (che ricordiamo non essere molto elevato). L'apporto di fibra alimentare è buono. Nel contesto di una porzione ragionevole, tali proprietà conferiscono alle bacche di Goji un indice e un carico glicemico moderati, esercitando un impatto glicemico - insulinico universalmente adeguato. Le bacche di Goji contengono anche dei carboidrati con funzioni principalmente metaboliche; più avanti li analizzeremo nel dettaglio.

Prive di colesterolo (tipico degli alimenti di origine animale), le bacche di Goji contengono invece degli steroli vegetali ( fitosteroli ). Il più abbondante è chiamato beta sitosterolo che, pur NON essendo considerato un nutriente essenziale, dovrebbe svolgere un ruolo benefico per l'organismo, ostacolando l'aumento della colesterolemia e moderando di conseguenza il rischio cardiovascolare .

Alcuni sostengono che i peptidi delle bacche di Goji abbiano un buon pool di amminoacidi essenziali , utili nel completare il valore biologico delle proteine tipiche dei regimi nutrizionali vegani . Tuttavia, è difficile credere che una bacca possa contenere proporzioni di amminoacidi essenziali del tutto simili a quelli delle proteine umane, ragion per cui - anche in merito all'esigua entità quantitativa - le bacche di Goji NON dovrebbero essere considerate una fonte proteica significativa.

Non tutte le fonti bibliografiche concordano sull'apporto energetico delle bacche di Goji, ma è ragionevole pensare che sia moderato e in linea con quello della maggior parte dei frutti di bosco ( mirtilli , lamponi , ribes ecc). Le calorie dovrebbero essere fornite soprattutto dai glucidi , ma non mancano piccole dosi di proteine e lipidi.

Non vi è alcuna prova attendibile a sostegno dei presunti benefici per la salute delle bacche di Goji. La maggior parte delle ricerche a riguardo sono di piccole dimensioni, di scarsa qualità, in vitro o su cavie, e hanno preso in oggetto gli estratti purificati altamente concentrati dei frutti. Un piccolo studio del 2008 ha osservato gli effetti dell'assunzione di 120 ml di succo di bacche di Goji al giorno per 14 giorni. Si è riscontrato un incremento globale del benessere psicofisico e un miglioramento dell'attività cerebrale oltre che della digestione . Tuttavia, lo studio ha coinvolto solo 34 persone e sulle altre condizioni prese in esame, i risultati dello studio sono stati inconcludenti. Uno degli studi clinici più famosi sulle bacche di Goji è cinese, risale al 1994 e ha osservato 79 pazienti con vari tumori in stato avanzato. Quelli trattati con immunoterapia in combinazione con polisaccaridi delle bacche di Goji hanno osservato una regressione del tumore. Purtroppo le informazioni generali sullo studio e sulla concentrazione del prodotto sono mancanti o incomplete, per cui è difficile valutare appieno il significato dei suddetti risultati. Esistono ancora parecchie incertezze in merito alla scelta di un dosaggio specifico e della “dose di sicurezza”. Le modalità d'uso - tra l'altro - dovrebbero variare in base allo stato di conservazione e alla forma di assunzione (frutti freschi, frutti secchi, polveri o capsule o compresse, succhi di frutta ecc).

Oltre che in presenza di intolleranza e allergia, l'integrazione con bacche di Goji è da evitare in gravidanza e allattamento , a causa delle notevoli concentrazioni di:

Modo d'uso

Le bacche di Goji si presentano come piccoli frutti del diametro di 1-2 cm. Una volta maturi, cambiano colore da verde ad arancione - rosso intenso e assumono un sapore gradevolmente dolce, che ricorda il mirtillo.

In Asia, le bacche di Goji sono utilizzate anche in cucina per la preparazione di zuppe o per condire le carni.

Attualmente, nel mercato occidentale questi frutti sono venduti principalmente come bacche essiccate o succhi concentrati. In erboristeria, le bacche di Goji sono reperibili sotto forma di succo o di polvere essiccata:

Succo di Goji: consente di usufruire al meglio delle proprietà immunostimolanti del Goji. Il succo si può consumare concentrato o diluito con acqua minerale naturale: è sufficiente assumerne un misurino al giorno (circa 20 ml) per un intero mese, la mattina a digiuno, poco prima della colazione. In Italia, trovare in commercio il succo di Goji puro al 100% è ancora abbastanza difficile.

Polvere di Goji essiccata: si ottiene dalla macinazione delle bacche essiccate. La polvere può essere assunta assieme a mezzo bicchiere d'acqua minerale naturale. Sono disponibili anche integratori alimentari come capsule a base di estratti secchi standardizzati.

Inoltre, le bacche di Goji essiccate (distribuite in sacchetti) possono essere consumate secche o previa reidratazione, immergendole in acqua o nello yogurt per circa 15 minuti.

Nei negozi di agricoltura biologica o di alimenti esotici, il frutto del Goji si può trovare anche come bacche essiccate, preparati per tè oppure come ingrediente di barrette o succhi di frutta.