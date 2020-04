Generalità Cosa sono le bacche di Acai? Le bacche di Acai sono il frutto di una palma arborea - la Euterpe oleracea, Fam. Arecaceae - che vegeta nelle foreste settentrionali del Brasile, raggiungendo altezze di oltre 20 metri.

Per fronteggiare le ingenti richieste dei suoi frutti, la pianta viene oggi estensivamente coltivata un po' in tutto il Sud America.

La crescente domanda internazionale di acai ruota intorno a pressanti campagne pubblicitarie sulle presunte virtù terapeutiche di questi frutti, che a dire il vero si basano su un ristretto numero di studi scientifici. I frutti sono denominati bacche di Acai dalla rivisitazione del termine indigeno “wasa'i” [(frutti che) piangono o spurgano acqua]. Descrizione Il frutto di Acai è una drupa globosa dal colorito purpureo, simile a un grande acino di uva nera, ma con meno polpa e un solo seme

Come mostrato in figura, le bacche di Acai sono racchiuse in pannocchie di 700-900 elementi. Semi delle bacche di Acai Comprendenti l'80% della massa dei frutti, i semi delle bacche di Acai possono essere macinati e destinati all'alimentare del bestiame o alla concimazione delle piante. Olio di Acai I semi delle bacche di Acai sono una ricca fonte di grassi. Previo spremitura, possono dare origine all'olio di Acai.

L'olio di Acai è ricco di composti fenolici come l'acido vanillico, l'acido siringico, l'acido p-idrossibenzoico, l'acido protocatecuico e l'acido ferulico; abbondano anche le catechine e numerosi oligomeri delle procianidine (vedi sotto).

L'olio di Acai è di colore verde, ha un aroma dolce e un alto contenuto di acidi grassi oleico e palmitico.

Può essere utilizzato per la cottura, come condimento sull'insalata, nei cosmetici o detergenti come lo shampoo, i saponi e le creme idratanti della pelle.

La somministrazione per via orale di olio di Acai è stata testata come agente di contrasto per la risonanza magnetica del sistema gastrointestinale.

Inoltre le antocianine in esso contenute, caratterizzate da un'ottima stabilità, sono utilizzate anche come colorante alimentare naturale.

Dosi e Modo d'Uso Come usare bacche di Acai? L'utilizzo delle bacche di Acai è alimentare, ma anche come integratore.

I prodotti a base di bacche di Acai si assumono per bocca e senza una raccomandazione specifica. Solo nel caso in cui costituiscano l'ingrediente di un prodotto da banco, l'azienda è tenuta a suggerire una posologia; d'altro canto, tale raccomandazione può cambiare da un prodotto all'altro in base alle concentrazioni di principio attivo.

Ipotizzando di voler utilizzare le bacche di Acai fresche o eventuali derivati, si potrebbe consigliare una porzione equivalente a 150 grammi due o tre volte al giorno.

Effetti Collaterali e Controindicazioni Quando non devono essere usate le bacche di Acai? L'unica controindicazione nota all'assunzione delle bacche di Acai è l'ipersensibilità individuale, costituita da intolleranza specifica o allergia alimentare.

Non si conoscono interazioni farmacologiche o effetti collaterali rilevanti.