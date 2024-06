Integratore di Astaxantina: quando è utile?

L'Astaxantina è un pigmento di colore rosso-arancio, membro della macro-famiglia dei carotenoidi. Sintetizzata in quantità opportune dalle microalghe - tra le quali l'Haematococcus pluvialis - l'Astaxantina entra nella catena alimentare sia attraverso i crostacei, sia attraverso pesci predatori come il salmone, nella cui carne può agevolmente raggiungere i 5-10 mg/kg.

L'Astaxantina, alla luce delle sue proprietà antiossidanti, ha acquisito nell'ultimo periodo grande importanza nella prevenzione e nella gestione di differenti stati morbosi.

Per questo motivo si sono diffusi sul mercato integratori di Astaxantina, in grado di facilitarne l'assunzione senza ricorrere al consumo di grandi quantità di pesce grasso. Ma quando è il caso di prendere un integratore e come assumerlo nel modo giusto?

Quali sono i benefici della astaxantina?

La letteratura scientifica attribuisce all'Astaxantina attività antiossidanti, antinfiammatorie, cardioprotettive, neuroprotetti

Quali sono le controindicazioni?

L'uso di Astaxantina è controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo o agli alimenti da cui è estratta (pesce e crostacei).

Chi non può assumere l'astaxantina?

Nota la fonte di estrazione dell'Astaxantina, rappresentata per lo più da piccoli crostacei, l'uso di integratori a base di

Stesse precauzioni dovrebbero essere prese dalle donne gravide e durante il successivo periodo di allattamento al seno.

Per quanto tempo assumere astaxantina?

Secondo le evidenze si può assumere un supplemento per via orale anche per 3 mesi. Più a lungo se viene assunta insieme ad altri carotenoidi, vitamine e minerali.

Come usare l'Astaxantina?

Nonostante non siano stati ancora definiti dosaggi di Astaxantina univoci, attualmente quello più utilizzato è di 5 mg giornalieri.

Più in generale, il range di 2-8 mg giornalieri è sicuramente il più utilizzato nei vari studi.

