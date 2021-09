Solo pochi anni dopo, all'incirca nel 1972, a partire da una pianta tradizionalmente utilizzata in medicina cinese - ossia l' Artemisia annua - fu identificata l'artemisinina. Si scoprì che tale principio attivo, dalla struttura chimica complessa, è in grado di esercitare un'azione antimalarica anche su parassiti farmaco-resistenti. Nel 1976 i vari studi consentirono di chiarire il principale meccanismo d'azione dell'artemisinina. In particolare, questo sesquiterpene ossigenato, grazie alla sua particolare struttura endoperossidica, sarebbe in grado di interagire con lo ione Ferro , formando radicali liberi e portando alla morte della cellula proprio per shock ossidativo. L'elevata concentrazione di Ferro all'interno dei plasmodi malarici, giustificherebbe così la particolare suscettibilità di questi parassiti all'azione dell'artemisinina.

La storia dell'artemisinina e dei suoi potenziali effetti terapeutici inizia il 23 Maggio del 1967, quando in Cina il Gruppo Nazionale direttivo sulla ricerca dei farmaci antimalarici , arruolando oltre 600 istituti, avviò un imponente screening per identificare nuovi principi attivi dotati di attività antiparassitaria .

Proprio per le importanti concentrazioni di ferro, le cellule maligne risultano teoricamente più sensibili all'effetto pro-ossidante dell'artemisinina, rendendola di fatto piuttosto selettiva. Sulla base di queste evidenze e di questi presupposti, da qualche anno si è iniziato a sperimentare l'uso dell'artemisinina e dei suoi derivati più selettivi, come l' Artesunato e la Diidroartemisinina ( DHA ), in ambito oncologico. Ad oggi, quindi, le principali promesse terapeutiche di questi principi attivi rimangono proprio quelle relative alle patologie oncologiche ed immunologiche.

Lo ione ferro è infatti necessario a sostenere l'esasperato tasso di divisione mitotica che contraddistingue le cellule neoplastiche. Non a caso, le concentrazioni di recettori transmembrana per la transferrina correlano perfettamente con l'aggressività del tumore.

Anche le cellule tumorali presentano grandi concentrazioni intracellulari di ione Ferro, abbinate ad un alto numero di recettori transmembrana per la Transferrina (necessari per captare il ferro extracellulare e trasportarlo nella cellula).

Gli studi

Nonostante la maggior parte degli studi a riguardo sia ancora sperimentale, quindi condotta per lo più su linee cellulari o modelli animali, ad oggi i dati sono particolarmente promettenti, grazie anche ad un meccanismo d'azione abbastanza riproducibile.

Test in vitro: diversi lavori hanno dimostrato l'attività citotossica dell'artemisinina e dei suoi derivati su linee cellulari di mastocitoma e adenocarcinoma renale murino.

Più precisamente, l'incubazione per 72 h di queste linee cellulari con l'artemisinina ha determinato un'inibizione del 70 - 90% della loro proliferazione, attraverso l'induzione del processo apoptotico e l'arresto del ciclo cellulare, come evidenziato da lavori di medicina molecolare.

Ottimo effetto si è avuto anche associando l'artemisinina ai classici farmaci citototossici e chemioterapici, classicamente utilizzati in ambito terapeutico.

Sulla scia di questi studi, il Programma di Sviluppo Terapeutico del National Cancer Institute ha osservato l'efficacia inibitoria dell'artemisinina e dei suoi derivati semisintetici anche nei confronti di linee cellulari di carcinoma del colon, della mammella, delle ovaie, del sistema nervoso centrale, del pancreas, del polmone, e nei confronti del melanoma e della Leucemia.

Test in vivo - modelli sperimentali: i successi degli studi condotti in vitro hanno spinto i ricercatori, impegnati nella lotta al cancro, a sperimentare l'efficacia dell'artemisinina e dei suoi derivati anche in modelli sperimentali di cancro animale.

In questi studi, per lo più condotti su tumori solidi, si è osservato come l'assunzione di artemisinina potesse rallentare sensibilmente la crescita esponenziale del tumore, portando così non solo ad un miglioramento complessivo del quadro clinico, ma anche ad una sensibile riduzione della mortalità.

Trial clinici: l'artemisinina e i suoi derivati sono stati utilizzati anche in trial clinici umani ed in singolo casi clinici. Successi interessanti si sono osservati per il carcinoma a cellule squamose della laringe, per il macroadenoma pituitario e per alcune forme di tumore del polmone.

In tutti questi studi, i suddetti principi attivi sono stati aggiunti alla classica chemioterapia.

Molte ricerche sono ancora in atto per comprendere le reali potenzialità cliniche di questi derivati.