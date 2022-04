Indicazioni Perché si usa la L-Arginina? A cosa serve? La L-Arginina è un aminoacido classificato come condizionatamente essenziale, in quanto assume un ruolo chiave in alcuni momenti fisiologici della vita, come l'adolescenza e la pubertà, e in corso di alcune condizioni patologiche come traumi estesi ed ustioni.

Anni ed anni di studi hanno permesso di caratterizzare le funzioni biologiche della L-Arginina, individuandone alcune di vitale importanza per l'organismo umano. Segue una lista di alcune tra le più importanti funzioni biologiche dell'Arginina: Sintesi di glucosio in condizioni metaboliche particolari (gluconeogenesi);

Sintesi proteica;

Sintesi di Creatina e di altri derivati aminoacidici, fondamentali nell'economia cellulare;

Detossificazione dei residui azotati;

Sintesi di ossido nitrico, fondamentale elemento dotato di potere vasodilatatore;

Azione immunostimolante;

Azione antiossidante, Per questo motivo l'integrazione con L-Arginina è divenuta fondamentale in corso di patologie cardiologiche, ipertensione, dismetabolismi, traumi chirurgici, gravi ustioni e disturbi della fertilità maschile.

Con un certo scetticismo, l'uso di L-Arginina è stato anche accolto dalla dietetica sportiva, per la possibile attività mioprotettiva, anabolica e strutturale.

Proprietà ed Efficacia Quali benefici ha dimostrato la L-Arginina nel corso degli studi? Le interessantissime proprietà biologiche dell'L-Arginina hanno evidentemente spinto verso l'uso applicativo di integratori a base di questo aminoacido.

Per questi motivi in letteratura pullulano, nonostante la costante presenza di pareri discordanti, studi relativi ai potenziali benefici derivanti dall'uso di L-Arginina come integratore. L-Arginina e funzione cardiovascolare Molto interessanti sono gli effetti della supplementazione con L-Arginina sullo stato di salute cardiovascolare.

Partendo da evidenze inizialmente solo sperimentali, l'uso di Arginina si è affermato in ambito cardiologico per le sue diverse modalità d'azione.

Più precisamente, l'adeguata supplementazione con Arginina si sarebbe rivelata utile nei pazienti affetti da ipercolesterolemia, ipertensione ed angina pectoris, nel ridurre il danno vascolare, migliorare la perfusione cardiaca, ridurre l'ossidazione delle lipoproteine LDL e migliorare le caratteristiche reologiche del sangue.

Tali attività sembrerebbero attribuibili sia a un effetto diretto sulle pareti vascolari che alla produzione di mediatori vasoattivi come l'Ossido Nitrico. L-Arginina e fertilità I numerosissimi trial clinici pubblicati a riguardo, sembrerebbero concordare sull'utilità della L-Arginina nel migliorare la motilità e la qualità degli spermatozoi in pazienti affetti da oligospermia.

Tale attività sembrerebbe ancora una volta legata all'effetto vasodilatatore ed antiossidante dell'L-Arginina. Il potenziale uso nel trattamento della disfunzione erettile è illustrato in questo articolo. L-Arginina e traumi L'attività immunomodulante da un lato e la capacità di indurre la sintesi di Prolina, aminoacido abbondante nel collagene, dall'altro, giustificherebbe il ruolo chiave dell'L-Arginina nel facilitare la ripresa strutturale e funzionale del tessuto leso.

Questa attività si sarebbe rivelata particolarmente preziosa in corso di grandi interventi chirurgici, ferite estese o gravi ustioni. L-Arginina ed immunità L'integrazione con L-Arginina si sarebbe rivelata particolarmente efficace, soprattutto in soggetti defedati (come i pazienti affetti da HIV), nel migliorare l'assetto immunologico. In particolare, l'integrazione di arginina contribuisce a potenziare la sintesi e l'attività di linfociti citotossici e cellule Natural Killers, dedite alla protezione dell'organismo nei confronti di patogeni esogeni e di cellule neoplastiche. L-Arginina e sport L'uso di Arginina in ambito sportivo è attualmente giustificato dal ruolo antiossidante ed immunomodulante, prezioso soprattutto durante sessioni allenanti particolarmente intense, piuttosto che durante competizioni prolungate.

Non meno importanti sarebbero anche il potenziale ruolo ergogenico, legato all'attività gluconeogenica dell'Arginina, e il ruolo detossificante nei confronti delle scorie azotate, solitamente più elevate negli sportivi.

Per molto tempo si è ritenuto che la supplementazione con L-Arginina potesse contribuire all'aumento della secrezione endogena di ormone della crescita ed affini. Tale attività, osservata soprattutto in pazienti anziani, defedati, sarcopenici e generalmente in regime di ricovero, non risulterebbe invece apprezzabile in individui sani ed allenati, sfatando così un mito ancora in auge.

Dosi e Modo d'uso Come usare la L-Arginina La presenza di integratori di L-Arginina in compresse, capsule, polvere ed ultimamente anche in alimenti funzionali addizionati, ha reso particolarmente agevole la messa a punto di specifici protocolli supplementativi.

I dosaggi attualmente impiegati in letteratura sono molteplici e generalmente compresi tra i 3 ed i 20 g giornalieri, evidentemente suddivisi in più assunzioni.

In ambito sportivo, la dose giornaliera di Arginina più utilizzata è quella dei 3 grammi, generalmente assunta nelle fasi pre-allenamento o prima del riposo notturno; in ambito cardiologico o andrologico, invece, la dose può salire anche fino ai 10 g giornalieri.

Effetti Collaterali Gli integratori di L-Arginina, utilizzati ai dosaggi consigliati, sono generalmente sicuri e ben tollerati.

Per dosaggi elevati, superiori ai 15 g giornalieri, tuttavia, potrebbero manifestarsi episodi gastro-intestinali quali crampi addominali, nausea, vomito e diarrea.

Fortunatamente più rara è l'incidenza di cefalea, ipotensione e nefrotossicità, correlata per lo più alla somministrazione parenterale di L-Arginina.

Controindicazioni Quando non dev'essere usata la L-Arginina? L'uso di L-Arginina è controindicato in caso di ipersensibilità all'aminoacido, in caso di rari sindrome genetiche da disordini dell'Arginina, durante la gravidanza e nel successivo periodo di allattamento al seno.

Le suddette controindicazioni potrebbero inoltre estendersi anche a gravi casi di insufficienza epatica e renale.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto della L-Arginina? L'uso di L-Arginina potrebbe alterare le normali caratteristiche farmacocinetiche di principi attivi come la Ciclosporina, l'Ibuprofene, i nitrati organici, il Sildenafil citrato e di piante ad attività fitoterapica come la Yohimbe.

Per questi motivi sarebbe opportuno consultare il medico, prima di assumere integratori a base di L-Arginina, qualora fosse in corso una terapia farmacologica.