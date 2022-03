Alpha Man e Alpha Woman Myprotein: scopri l’integratore perfetto per te

Alpha Man Myprotein: scopri l’integratore per sportivi Sei un runner? Segui un intenso allenamento sportivo? Allora puoi provare Alpha Man Myprotein, l'integratore prodotto dalla nota casa britannica specializzata in alimentazione per sportivi.

Si tratta di un multivitaminico che combina insieme i vantaggi di vitamine e sali minerali, tra cui la vitamina B5 e il selenio. La prima, per esempio, previene gli stati di stanchezza ed è indicata nella protezione di capelli e pelle. Il selenio, invece, è un sale minerale la cui assunzione contribuisce a mantenere efficiente il sistema immunitario. Vuoi saperne di più? Leggi la guida e scopri come acquistare gli integratori a prezzo scontato

Myprotein Alpha Woman: l’integratore specifico per le donne All'interno dello shop online puoi acquistare sia Alpha Man Myprotein che la versione pensata per le donne Myprotein Alpha Woman.

Le donne hanno esigenze diverse rispetto agli uomini. Per questo motivo Myprotein ha messo a punto dei prodotti specifici. Myprotein Alpha Woman, per esempio, è stato pensato per supportare le donne e i loro mille impegni quotidiani, non solo sportivi.

Questo integratore, infatti, è particolarmente indicato per evitare di sentire un tale affaticamento da saltare palestra e allenamenti. La lista degli ingredienti include la vitamina D per il sistema immunitario, il calcio per il mantenimento della salute delle ossa e la vitamina B per ridurre l'affaticamento fisico. Non solo, la composizione include il ginseng coreano, una delle erbe più utilizzate dalla medicina cinese per alleviare la sensazione di stanchezza.

Alpha Man e Alpha Woman Myprotein: come acquistarli in offerta Vuoi fare una bella scorta e acquistare un certo numero di confezioni di Alpha Man Myprotein a prezzo ridotto? Puoi usufruire tranquillamente di un codice sconto Myprotein.

Incolla il codice alfanumerico nella casella del carrello che riporta la scritta: "Hai un codice sconto? Inserisci qui". Dopodiché clicca sul bottone Usa codice e ottieni subito lo sconto indicato sul tuo coupon. Riceverai il tuo pacco a casa in 4-7 giorni lavorativi. Se il tuo ordine è superiore a 50 euro, inoltre, non paghi le spese di spedizione. In caso contrario il costo della consegna ammonta a 4,99 euro