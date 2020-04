Generalità

Cos'è il succo d'aloe?

Il succo di aloe si estrae dalle foglie di differenti specie del Genere Aloe, pianta conosciuta e apprezzata per le sue numerose proprietà medicinali e salutistiche. Non dev'essere confuso con il gel di aloe e con i suoi derivati alimentari (spesso chiamati succhi); in questi prodotti viene infatti allontanata la componente antrachinonica, tipica dell'aloe succo propriamente detto e responsabile dei suoi effetti lassativi.

Dopo l'estrazione, il succo d'aloe, di colore giallo, viene condensato col calore, trasformandolo in una massa lucida, simile a un vetro rotto, con tonalità che vanno dal giallo-verdastro al rosso-nero.

Per ottenerlo si utilizza la porzione più superficiale delle foglie; sui bordi corticali del mesofillo fogliare, immediatamente sotto l'epidermide, si trovano infatti le cellule specializzate (tubuli periciclici) che lo contengono.

Le proprietà dell’Aloe sono state descritte fin dall’antichità. La parte interna delle sue foglie carnose si presenta come una polpa gelatinosa che, dopo un’attenta lavorazione, diviene un liquido ricco, per favorire le fisiologiche funzioni depurative dell’organismo.

Questa Aloe Vera Extra, integratore alimentare, contiene puro gel (polpa liquida) al 100% non diluito, ottenuto da foglie selezionate, decorticate a mano, lavorato e stabilizzato a freddo.

Il prodotto è lavorato a freddo in condizioni controllate, senza shock termici, per la massima salvaguardia delle componenti originali.

Aloe gel: un prodotto differente

La parte rimanente della foglia, in particolare il tessuto parenchimatico localizzato nella porzione centrale, viene utilizzata per estrarre la droga nota come “Aloe Gel”. Questo prodotto, particolarmente ricco di mucillagini, vanta applicazioni salutistiche e terapeutiche del tutto differenti da quelle dell'aloe succo; viene infatti utilizzato esternamente per le proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, o per uso interno, nel caso si ricerchi l'azione lenitiva e protettiva delle mucillagini (utile in presenza di gastriti, coliti, esofagiti ecc.).

L'aloe gel si presenta come un liquido viscoso, trasparente e incolore; particolarmente diluito (ricco di acqua) viene utilizzato quotidianamente per uso interno come multivitaminico, idratante e mineralizzante naturale; se ne decantano - spesso con eccessivo entusiasmo, vista la carenza di studi randomizzati - anche proprietà antitumorali (dovute al contenuto di Aloe-emodina, che in vitro ha dimostrato attività antineoplastiche), immunostimolanti e ipoglicemizzanti.

Pertanto, quello che comunemente chiamiamo succo d'aloe è in realtà il gel diluito, mentre il vero e proprio succo d'aloe è una massa vitrea utilizzata in dosi minime (pochi milligrammi) per combattere la stipsi.

Questo Gel Primitivo d’Aloe protegge, ripara, idrata e lenisce anche la pelle più sensibile, stressata e arrossata, favorendo il ripristino delle sue condizioni ottimali grazie alla naturale bio-attività della materia prima.

La sua lavorazione garantisce la massima salvaguardia del principio attivo: questo è il primo gel d’Aloe puro al 100% senza acqua aggiunta e con la materia prima non pastorizzata, concentrata due volte attraverso il processo ReversOsmose.

Eventuali appiccicosità temporanee, variazioni di colore o di fragranza dipendono esclusivamente dalla naturalezza del prodotto. Gel primitivo d'Aloe non è un farmaco né un prodotto curativo, ma un gel dermocosmetico per uso topico che offre immediato sollievo. Formulato senza conservanti aggiunti, impiegando esclusivamente quelli già presenti per stabilizzare la materia prima d'origine. L'uso del presente prodotto è controindicato in caso di ipersentibilità individuale accertata allo stesso e a qualunque suo componente. Conservare in luogo adeguato. Per uso esterno.