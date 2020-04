Aloe gel è il nome di una preparazione ottenuta dal fogliame di piante appartenenti al Genere Aloe (principalmente Aloe barbadensis, conosciuta anche come Aloe vera o Aloe vulgaris), diffuse negli ambienti subtropicali di svariate parti del mondo. Questo gel opalescente si estrae dalla porzione centrale carnosa delle foglie e viene immediatamente stabilizzato, per impedirne l'imbrunimento e la rapida perdita delle proprietà. Essendo sensibile alla luce e facilmente deteriorabile a temperature elevate, l'aloe gel dev'essere conservato in contenitori opachi e in luogo fresco (4-20°C).

Indicazioni

Quando usare aloe gel?

Uso Esterno

L'aloe gel è indicato, per uso esterno, nei casi di scottature, abrasioni, contusioni e ferite; si è infatti dimostrato efficace nell'accelerare la guarigione di lesioni cutanee di varia natura.

E' inoltre capace di dilatare i capillari, aumentando il flusso ematico locale.

Le sue proprietà antimicrobiche, unitamente all'effetto stimolante sulla rigenerazione cutanea, lo rendono particolarmente indicato in caso di ustioni che, come sappiamo, sono spesso soggette a infezioni.

Questo liquido gelatinoso viene utilizzato, sempre per uso esterno, anche per la cura del capello e del cuoio capelluto.

E' stato inoltre proposto l'impiego di aloe gel nel trattamento della psoriasi e dell'herpes simplex.

Le sue proprietà emollienti e anti-aging, comuni alle droghe ricche di mucillagini, vengono sfruttate in cosmesi per la preparazione dei prodotti per mani screpolate, pelli secche e creme solari.

