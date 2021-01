Cos'è l'Allicina

L'allicina, o diallil tiosulfinato, è il principio attivo più importante e rappresentativo dell'aglio (Allium sativus).

L'allicina non si riscontra nel bulbo integro, ma si forma quando gli spicchi che lo costituiscono - detti bulbilli - vengono tagliati, masticati o altrimenti triturati. In seguito a queste azioni meccaniche, dai succhi vacuolari si libera un enzima, chiamato allinasi, che agisce su un amminoacido, l'alliina, trasformandolo in allicina. A sua volta, questa sostanza instabile è precorritrice del disolfuro di diallile, una molecola volatile che origina dalla perdita di un atomo di ossigeno dalla molecola di allicina. Grazie all'elevata volatilità, il disolfuro di diallile conferisce all'aglio tritato il tipico odore pungente.

Oltre che dall'aglio, l'allicina è isolabile dalle cipolle e da altre specie appartenenti alla famiglia delle Alliaceae. In natura, difende queste piante dall'aggressione dei parassiti e degli erbivori, espletando le medesime proprietà antibatteriche anche sull'uomo.