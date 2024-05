Allenamento ibrido Myprotein: prodotti

Ti piacerebbe prepararti a una gara Hyrox? I prodotti per allenamento ibrido Myprotein rientrano nell'elenco degli articoli indicati per le gare Hyrox.

Myprotein, infatti, ha siglato una partnership con Hyrox per sponsorizzare questa formula di allenamento, messa a punto dal campione olimpico Moritz Furste e dall'organizzatore di gare Christian Toetzke.

Ma che cos'è la gara Hyrox?

Consiste in una gara aperta a tutti gli appassionati di fitness. La competizione prevede un chilometro di corsa intervallato da un movimento funzionale. Ogni partecipante, ripete questa combinazione per otto volte.

Le gare prevedono 4 categorie. Quella aperta a tutti viene definita Open, mentre la gara destinata agli atleti esperti è denominata Pro. È possibile, però, partecipare anche in coppia (gara Doubles) oppure in gruppo in una sorta di staffetta (gara Relay).

Gli eventi Hyrox si svolgono in tutto il mondo e ovviamente anche in Italia. Puoi trovare gare Hyrox a Torino, Milano, Rimini e non solo.

Se vuoi capire come prepararti a una gara di questo tipo, continua la lettura e scopri i prodotti per allenamento ibrido Myprotein.